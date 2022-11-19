Asyalı Siyasi Partiler, Küresel Zorluklara Karşı İşbirliğini Artırma Sözü Verdi

İSTANBUL, 19 Kasım (Xinhua) -- Asya bölgesindeki siyasi partiler, Cuma günü İstanbul'da düzenlenen bir konferansta artan küresel zorluklarla daha iyi başa çıkmak için işbirliğini ve diyaloğu artırma sözü verdi.

İSTANBUL, 19 Kasım (Xinhua) -- Asya bölgesindeki siyasi partiler, Cuma günü İstanbul'da düzenlenen bir konferansta artan küresel zorluklarla daha iyi başa çıkmak için işbirliğini ve diyaloğu artırma sözü verdi.

Perşembe-Pazar günleri arasında düzenlenen Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı'nın (ICAPP) 11. Genel Kurulu, "Küresel Barış, Refah ve İşbirliği İçin Diyaloğu Güçlendirmede Siyasi Partilerin Rolü" temasıyla toplandı.

Güney Kore'den ICAPP Eş Başkanı Chung Eui-yong, küresel ısınma, küresel çatışmalar ve yüksek enflasyon gibi son yıllarda artan krizlerin tek bir merkezden çözülemeyeceğini söyledi.

Chung Eui-yong Genel Kurul'un açılışında "Farklılıkları ortadan kaldırmak için ortak bir vizyon ve strateji geliştirebiliriz. ICAPP'nin Asya toplumunu barışa, istikrara ve uyuma götürme zamanının geldiğine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, Asya ülkelerinin önümüzdeki 5 yıl içinde dünyanın en güçlü ülkeleri olacağını söyledi.

"Asya kıtasının geleceğin dünyasında belirleyici rolü şüphesiz çok daha yüksek olacak" diyen Oktay sözlerini, "Önümüzdeki 10 yılda küresel büyümenin yaklaşık üçte ikisinin Asya'da gerçekleşmesi bekleniyor. 2030'a kadar kıta, küresel ekonomik üretimin yarısından fazlasına tekabül eden bir merkez haline gelecek" şeklinde sürdürdü.

Oktay, terör, yasadışı göç, iç çatışmalar, ikili ve bölgesel düşmanlıklar gibi bölgesel ve küresel riskler oluşturan tehditlere de dikkat çekerek, siyasi partileri bunlara karşı mücadelede işbirliğini ve bilgi alışverişini artırmaya çağırdı.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı Bakan Yardımcısı Qian Hongshan, küresel barış, refah ve işbirliğinin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, siyasi partileri "barışın savunucuları, refahın yaratıcıları olmaya ve işbirliğine bir örnek teşkil etmeye" çağırdı.

"Bu nedenle biz Asyalı siyasi partiler, dayanışma ve işbirliğini tartışmak ve sorumlulukları göstermek için bugün burada toplanıyoruz" diyen Qian sözlerini, "ÇKP, modernleşme teorisi, deneyimi ve politikaları konusunda diğer Asyalı siyasi partilerle fikir alışverişini ve karşılıklı anlayışı güçlendirmeye devam etmeye hazır" diyerek sürdürdü.

Qian, Çin'in dünya barışı, refahı ve işbirliği amacına katkıda bulunmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Konferans, 30'dan fazla Asya ülkesinden 70 siyasi parti ve uluslararası kuruluşun yaklaşık 200 temsilcisini biraraya getirdi.

Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre, konferansa Avrupa'daki dört büyük siyasi grubun temsilcileri ile Afrika ve Latin Amerika siyasi partilerinin çatı kuruluşları da katıldı.

2020'de Türkiye'de yapılması planlanan ICAPP 11. Genel Kurulu, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.

İki yılda bir düzenlenen konferans, Asyalı siyasi partiler arasında alışveriş ve işbirliğini teşvik etmek, karşılıklı anlayış ve güveni geliştirmek ve bölgede sürdürülebilir barış ve ortak refah için bir ortam yaratmak amacıyla 2000 yılında başlatıldı.