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Asyalı Amerikalılar ve Pasifik Adalılar Miras Ayı Kaliforniya'da Kutlandı

Asyalı Amerikalılar ve Pasifik Adalılar Miras Ayı Kaliforniya'da Kutlandı

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LOS ANGELES, 22 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Rosemead şehrinde Asyalı Amerikalılar ve Pasifik Adalılar (AAPI) Miras Ayı'nı kutlamak üzere "Doğu, Batı'yla Buluşuyor" temalı yepyeni bir konser düzenlendi.

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LOS ANGELES, 22 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Rosemead şehrinde Asyalı Amerikalılar ve Pasifik Adalılar (AAPI) Miras Ayı'nı kutlamak üzere "Doğu, Batı'yla Buluşuyor" temalı yepyeni bir konser düzenlendi.

Cumartesi gecesi Merano Kültürel Gösteriler ve Sino ABD Sahne Sanatları Organizasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, Güney Kaliforniya'nın çeşitlilik arz eden ve gelişen kültürel yaşamına paha biçilmez katkılarda bulunan AAPI sanatçılarının başarıları vurgulandı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Güncel Haberler

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