Asyalı Amerikalılar Nefret Suçlarındaki Artış Karşısında Kendi Güvenliklerini Kendileri Sağlamaya Başladı

LONDRA, 19 Nisan (Xinhua) -- Financial Times gazetesinin bildirdiğine göre ABD'de Asyalılara yönelik şiddet içeren saldırılarda büyük artış görülmesi ve hükümet müdahalelerinin etkisiz kalması üzerinde Asyalı Amerikalılar kendi güvenliklerini kendileri sağlamaya başladı. İngiliz gazetesi Pazar günü, Asyalı Amerikaların kendini savunma derslerinden biber gazı ve düdük satın almaya kadar çeşitli önlemler aldığını belirtti. Pandeminin başından bu yana Asyalılara yönelik nefretin tüm ABD'de tırmandığını ve birçok kişinin bunun nedeni olarak önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın pandemi başlarındaki söylemini gördüğünü kaydeden gazete, New York kentinde polis departmanının, Asyalı Amerikalılara yönelik nefret suçlarında 2021 yılında yüzde 360'ın üzerinde artış görüldüğünü tahmin ettiğini söyledi.

35 yaşında Asyalı Amerikalı bir kadın olan Christina Yuna Lee'nin Şubat ayında kendisini evine kadar takip eden bir yabancı tarafından 40'tan fazla bıçak darbesine maruz kaldığını hatırlatan gazete, saldırıyı son aylarda New York kentinde Asyalı Amerikalılara yönelik en korkunç saldırılardan biri olarak niteledi. Asyalı Amerikalılara ve Pasifik Adalılara karşı şiddet olaylarını izleyen kar amacı gütmeyen bir sosyal örgüt olan AAPI Nefretini Durdurun tarafından çıkarılan son rapora atıfta bulunan gazete, Mart 2020'deki pandemi başlangıcıyla Aralık 2021'in sonu arasında kayda geçen 10.905 nefret suçu olayının yüzde 62'sinde Asyalı Amerikalı kadınların hedef alındığını söyledi.

Xinhua / Güncel