Asya ve Pasifik Bölgesinin Kalkınma Kurumları Birliği Toplantısı Kazakistan'da yapıldı

Asya ve Pasifik Bölgesinin Kalkınma Kurumları Birliği (ADFIAP) 46. Toplantısı, Avrasya Kalkınma Bankasının ev sahipliğinde ilk kez Orta Asya ülkesi Kazakistan'da gerçekleştirildi.

Asya ve Pasifik Bölgesinin Kalkınma Kurumları Birliği (ADFIAP) 46. Toplantısı, Avrasya Kalkınma Bankasının ev sahipliğinde ilk kez Orta Asya ülkesi Kazakistan'da gerçekleştirildi.

Almatı'da 40 ülkeden 240'tan fazla delegenin katıldığı ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu toplantının son gününde, Avrasya'nın yeşil gündemine ilişkin rapor sunuldu.

Ayrıca başta Kazakistan olmak üzere Orta Asya'nın yatırım potansiyeli değerlendirildi.

Avrasya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ruslan Dalenov, burada yaptığı konuşmada, Orta Asya'yı hızla büyüyen ve yatırım olarak gelecek vadeden bir bölge olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Dalenov, Avrasya Kalkınma Bankası olarak Orta Asya'da sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek amacıyla birçok önemli projeye yatırım yaptıklarını da anlattı.

ADFIAP Başkanı Mominul İslam da bölgesel işbirliğini önemsediklerini ve bu kapsamda etkinliğin verimli geçtiğini kaydetti.

Bir sonraki ADFIAP toplantısının ise Kamboçya'da düzenlenmesine karar verildi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantı kapsamında, Avrasya Kalkınma Bankasının finansman desteği sağladığı Büyük Almatı Çevre Yolu ve TAV Almatı Uluslararası Havalimanının inşaat alanlarına ziyaret düzenlendi.

Dünya nüfusunun yüzde 60'ının yaşadığı Asya ve Pasifik Bölgesinin Kalkınma Kurumları Birliğinin 46. Toplantısı, böylece ilk kez Orta Asya'da düzenlenmiş oldu.

Etkinliğin dün başlayan ana oturumunda Asya ve Pasifik bölgesinin geleceğe yönelik kalkınma planının yanı sıra "dünya ekonomisinin merkezi" olma yolunda ilerleyen Asya'da sürdürülebilir kalkınma için dijital altyapı, su ve enerji kaynakları, iklim değişikliği, ulaşım ve gıda güvenliği, maliye altyapısı gibi sektörlerde finansmanına öncelik verilecek projeler tanıtıldı.

ADFIAP nedir?

1976 yılında Asya ve Pasifik bölgesinde kalkınma finansmanına dahil olan tüm kalkınma bankaları ve diğer finans kuruluşlarının koordinasyon merkezi olarak kurulan ADFIAP, şu anda 40 ülkeden 90 üye kuruluşa sahip.

Üyeleri aracılığıyla sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden ADFIAP, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi nezdinde danışma statüsü bulunduruyor.