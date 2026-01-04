ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından Asya-Pasifik'ten diyalog çağrısı

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoyduğu askeri müdahalesinin ardından Asya-Pasifik'teki birçok ülke, taraflara diyalog çağrısı yaptı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarafları sivillerin korunmasına, diyalog ve barışçıl çözüme öncelik tanımaya çağırdı.

Paylaşımda, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerine saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'da demokrasinin bir an önce yeniden tesis edilmesinin önemli olduğunu bildirdi.

Takaiçi, Venezuela'da demokrasinin yeniden tesisi ve ülkede istikrarın sağlanması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini aktardı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgesel istikrarın sağlanması ve gerginliğin önlenmesi amacıyla tüm tarafları diyalog ve diplomasiye davet etti.

Albanese, "Uluslararası hukuku ve Venezuela halkının iradesini yansıtan barışçıl, demokratik bir geçiş sürecini destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, tüm tarafları gerginliği azaltmak için çaba göstermeye davet etti.

Bakanlık, Venezuela halkının görüşlerine saygı gösterilerek demokrasinin yeniden tesis edilmesini ve en kısa sürede ülkenin istikrara kavuşmasını istediklerini belirtti.

Tayland Dışişleri Bakanlığından yayımlanan açıklamada, taraflara itidal çağrısı yapılarak sivillerin korunmasına öncelik verilmesinin ve Venezuela halkının iradesine saygı duyulmasının gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, tüm taraflar çatışmayı barışçıl şekilde çözmeye davet edildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tüm ilgili tarafları, bölgenin barış ve istikrarını sağlamak için sorunları diyalog yoluyla barışçıl bir şekilde çözmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre Filipinler Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, taraflara sorunları barışçıl yollarla çözme ve çatışmanın tırmanmasını önlemek için itidal gösterme çağrısı yapıldı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirtti.

Maduro ve eşi Cilia Flores'in derhal serbest bırakılması gerektiğini kaydeden Enver, şöyle devam etti:

"Her ne sebeple olursa olsun, görevdeki bir hükümet başkanının dış müdahaleyle zorla görevden alınması, tehlikeli bir emsal teşkil etmektedir."

Enver, Venezuela halkının, siyasi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesine tepki gösterdi.

ABD'nin Venezuela'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği vurgulanan bakanlık açıklamasında, uluslararası hukukun kasıtlı olarak ihlal edildiği kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun Venezuela'nın mevcut durumunun ciddiyetini kabul etmesi ve sesini yükseltmesi gerektiğinin altı çizildi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.