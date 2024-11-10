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Asya-Pasifik İçin Ortak Gelecek Çağrısı

Asya-Pasifik İçin Ortak Gelecek Çağrısı
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Xinhua Enstitüsü, 'Yüksek Kaliteli Kalkınmayı Ortaklaşa Teşvik Etmek ve Ortak Geleceğe Sahip Asya-Pasifik Topluluğu İnşa Etmek' başlıklı raporunu yayımladı. Raporda, APEC üyelerinin açıklık, kapsayıcılık ve yenilikçi büyüme hedefleri doğrultusunda işbirliği yapmaları gerektiği vurgulanıyor.

Raporda, zamanın genel eğilimine uygun ve APEC üyelerinin ortak hedefi olması gereken açıklık, kapsayıcılık, yenilikçi büyüme, bağlanabilirlik ve kazan-kazan işbirliğini içeren ortak geleceğe sahip Asya-Pasifik toplumu oluşturulması çağrısı yapılıyor.

LİMA, 10 Kasım (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü, "Yüksek Kaliteli Kalkınmayı Ortaklaşa Teşvik Etmek ve Ortak Geleceğe Sahip Asya-Pasifik Topluluğu İnşa Etmek" başlıklı bir rapor yayımladı.

Peru ve Çin arasında Kuşak ve Yol İnisiyatifi Çerçevesinde Faydalı İşbirliği Yıllık Toplantısı'nda açıklanan rapor üç bölüme ayrılıyor: Kalkınmaya Odaklanmak: Birlikte Olağanüstü "Asya-Pasifik Mucizesi" Yaratmak; Zorluklarla Yüzleşmek: Dönemin Sorumluluklarını Yerine Getirmek; ve Zaferi Sürdürmek: Ortak Çabalarla Ortak Refaha Ulaşmak.

Asya-Pasifik bölgesi liderleri 35 yıl önce, barış ve kalkınma eğilimini takip ederek, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) örgütünü kurdu. Örgüt blok çatışması ve kazananı olmayan oyunların modası geçmiş zihniyetini geride bırakmaya oybirliğiyle karar verdi. O zamandan bu yana Asya-Pasifik'teki bölgesel işbirliği hızlı şekilde büyüdü.

Raporda, Çin'in Asya-Pasifik bölgesel işbirliğinin aktif destekçisi olduğu belirtildi.

Rapora göre, Çin bir taraftan çok taraflılığı savunurken diğer taraftan açık bölgeselcilik ilkesine bağlı hareket ediyor ve APEC üyeleri Çin'in fikir ve çözümlerini geniş çapta kabul ederken, Çin ekonomik işbirliğinde "itici güç" rolü oynuyor.

Raporda, zamanın genel eğilimine uygun ve APEC üyelerinin ortak hedefi olması gereken açıklık, kapsayıcılık, yenilikçi büyüme, bağlanabilirlik ve kazan-kazan işbirliğini içeren ortak geleceğe sahip Asya-Pasifik topluluğu oluşturulması çağrısı yapılıyor.

Raporda ayrıca, APEC üyelerinin, işbirliğinin asıl amacını korumaları, APEC ruhunu ortaklaşa savunmaları, bölgede yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmek için birlikte çalışmaları ve insanlık için ortak geleceğe sahip topluluk oluşturmayı teşvik etmeleri gerektiği belirtildi.

Xinhua Enstitüsü, Çin'in ulusal üst düzey düşünce kuruluşları arasında medya temelli tek düşünce kuruluşu. Kamu politikası ve uluslararası politika araştırmalarına odaklanan enstitü, son yıllarda önemli yerel ve küresel meselelere ilişkin ileriye dönük ve stratejik araştırmalar yürütüp birçok etkili araştırma sonucu yayımladı.

Yıllık toplantı Xinhua Haber Ajansı'nın Çin Ekonomik Bilgi Servisi ve Peru'nun Andina Haber Ajansı tarafından ortaklaşa düzenlendi. Toplantıda Çin ve Peru'dan hükümet, iş dünyası, medya ve düşünce kuruluşlarından yetkililer ve temsilciler de dahil olmak üzere 100'ün üzerinde katılımcı yer aldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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