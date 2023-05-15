Asya-Pasifik Araştırmaları Direktörü Çolakoğlu, Çin-Orta Asya Zirvesi'nin Önemine Dikkat Çekti

Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, yaklaşmakta olan Çin-Orta Asya Zirvesi'nin, pandemi sonrası dünyadaki yeni perspektif ve politikalara rehberlik etme ve işbirliğini daha da güçlendirme açısından bir dönüm noktası niteliğinde...

Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, yaklaşmakta olan Çin-Orta Asya Zirvesi'nin, pandemi sonrası dünyadaki yeni perspektif ve politikalara rehberlik etme ve işbirliğini daha da güçlendirme açısından bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu belirtti.

Zirve, 18-19 Mayıs tarihlerinde Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlenecek.

SES 1 (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Türkiye Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"Çin-Orta Asya Zirvesi son derece önemli olup pandemi sonrası dünyadaki perspektif ve politikalara rehberlik edecek. Zirvede Avrasya'daki potansiyel güçlüklerin yanı sıra işbirliği alanları da özellikle ele alınacak."

SES 2 (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Türkiye Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"1990'lı yılların başından itibaren Çin'in Orta Asya ile işbirliğine baktığımızda, Çin ve Orta Asya ülkeleri arasında istikrarlı ve sürekli şekilde gelişen bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz."

SES 3 (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Türkiye Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"Yani aralarında son derece sağlam ve dirençli bir ekonomik ilişki var."

Akademisyen ayrıca, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün artan rolünden bahsederek kuruluşun öne çıkan, dinamik ve istikrarlı bir uluslararası örgüt haline geldiğini söyledi.

SES 4 (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Türkiye Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"Shanghai İşbirliği Örgütü sadece Orta Asya için değil, Hindistan ve Pakistan'ın da dahil edilerek örgütün Güney Asya'ya genişlemesinden sonra bu Asya ülkeleri için de güvenlik ve perspektif sağlayan dinamik ve istikrarlı bir uluslararası örgüt haline geldi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)