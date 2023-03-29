Asya-Pasifik Araştırmaları Direktörü Çolakoğlu: Çin Demokrasisi Sosyal İlerlemeye Katkı Sağlıyor

Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu, Çin demokrasisinin sosyal ve ekonomik hakları diğer haklarla eşit önemde gördüğünü söyledi.

SES 1 (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"Dünyada farklı demokrasi anlayışları ve uygulamaları var. Çin'e baktığımızda, Çin iyi bir yönetim sistemine sahip. Ayrıca Çin'in demokrasi anlayışına göre sosyal ve ekonomik haklar diğer haklar kadar önemli."

Çolakoğlu, Çin modeli altında ülkenin büyük bir sosyal ve ekonomik ilerleme kaydettiğini de sözlerine ekledi.

SES 2 (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"Çin modeline baktığımızda, iyi bir şekilde uygulanan yönetim anlayışının sosyal hayata dokunan konuları ele aldığını ve genel olarak insanların ekonomik yeterliliğini ve refahını içerdiğini görebiliriz. Bu bağlamda bu demokrasinin halk için olduğunu ve halkın sorunlarını çözdüğünü söyleyebiliriz.

Çin sisteminin başarılı bir ekonomik kalkınma ve mutlak yoksulluk içinde yaşayan insanların muazzam bir başarıyla yükseldiği bir model olduğunu ifade edebiliriz. Bu, genel olarak ekonomik kalkınma için en iyi uygulamalardan biri. Bunlar Çin demokrasi modelinin başarıları."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)