Asya Paralimpik Oyunları'nda Erkekler 100 Metre T34 Finali Yapıldı
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HANGZHOU, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 4. Asya Paralimpik Oyunları'nda, erkekler 100 metre T34 finalinde mücadele eden Çinli sporcu Gong Wenhao (ortada), 23 Ekim 2023. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua)
HANGZHOU, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 4. Asya Paralimpik Oyunları'nda, erkekler 100 metre T34 finalinde mücadele eden Çinli sporcu Gong Wenhao (ortada), 23 Ekim 2023. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel