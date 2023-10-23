Haberler

Asya Paralimpik Oyunları'nda Erkekler 100 Metre T34 Finali Yapıldı

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

HANGZHOU, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 4. Asya Paralimpik Oyunları'nda, erkekler 100 metre T34 finalinde mücadele eden Çinli sporcu Gong Wenhao (ortada), 23 Ekim 2023. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua)

HANGZHOU, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 4. Asya Paralimpik Oyunları'nda, erkekler 100 metre T34 finalinde mücadele eden Çinli sporcu Gong Wenhao (ortada), 23 Ekim 2023. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hangzhou Asya Spor Güncel Haberler

title