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Asya'nın En Derin Petrol ve Doğal Gaz Sondaj Kuyusu İçin Çalışmalar Başladı

Asya'nın En Derin Petrol ve Doğal Gaz Sondaj Kuyusu İçin Çalışmalar Başladı

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BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrokimya ürünleri tedarikçisi, ülkenin kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Asya'nın en derin petrol ve doğal gaz sondaj kuyusu için süreci başlattı.

BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrokimya ürünleri tedarikçisi, ülkenin kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Asya'nın en derin petrol ve doğal gaz sondaj kuyusu için süreci başlattı.

Çin Petrokimya Şirketi'nden (Sinopec) Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Taklamakan Çölü'nün kenarında yer alan sondaj kuyusunun 9.472 metre derinliğinde olması bekleniyor. Bu değer, Everest Dağı'nın yüksekliğinden 620 metre daha uzun bir yüksekliğe tekabül ediyor.

Sinopec'e göre dönüm noktası niteliğindeki sondaj kuyusu, Çin'in ultra derin kuyu sondajı teknolojisindeki lider konumunun bir başka örneğini teşkil ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Asya Güncel Haberler

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