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Asya'nın En Derin Dikey Kuyusu Sondajı Tamamlandı

Asya'nın En Derin Dikey Kuyusu Sondajı Tamamlandı
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Çin Ulusal Petrol Şirketi, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Taklamakan Çölü'nde 10.910 metre derinliğe ulaşan 'Shenditake 1' sondaj kuyusunun tamamlandığını açıkladı.

AKSU, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin Ulusal Petrol Şirketi'nden perşembe günü yapılan açıklamada, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Tarım Havzası'nda yer alan Taklamakan Çölü'nün iç kesimlerinde 10.910 metre derinliğe ulaşan ultra derin "Shenditake 1" sondaj kuyusuyla Asya'nın en derin dikey kuyusunun sondajının tamamlandığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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