Asya'nın En Büyük Çiçek Pazarı: Dounan Güncel Haberler KUNMİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'in hem ticaret hacmi hem de ihracat değeri bakımından en büyük taze kesim çiçek pazarı olarak ön plana çıkan Dounan, Asya'nın da en büyük taze kesim çiçek ticaret pazarı haline geldi. Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki Kunming Dounan Çiçek Pazarı'nda çiçek seçen bir müşteri, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua) KUNMİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'in hem ticaret hacmi hem de ihracat değeri bakımından en büyük taze kesim çiçek pazarı olarak ön plana çıkan Dounan, Asya'nın da en büyük taze kesim çiçek ticaret pazarı haline geldi. Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletine bağlı Dounan'daki Kunming Uluslararası Bitki Mezatı Ticaret Merkezi'nde çiçek arabalarını taşıyan işçiler, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua) Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletine bağlı Dounan'daki Kunming Uluslararası Bitki Mezatı Ticaret Merkezi'nde taze çiçekler için teklif veren insanlar, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua) Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki Kunming Dounan Çiçek Pazarı'nda çiçek taşıyan bir işçi, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti İhracat Asya Güncel Haberler

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