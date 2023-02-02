Asya'nın En Büyük Çiçek Pazarı: Dounan
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KUNMİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'in hem ticaret hacmi hem de ihracat değeri bakımından en büyük taze kesim çiçek pazarı olarak ön plana çıkan Dounan, Asya'nın da en büyük taze kesim çiçek ticaret pazarı haline geldi.
KUNMİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'in hem ticaret hacmi hem de ihracat değeri bakımından en büyük taze kesim çiçek pazarı olarak ön plana çıkan Dounan, Asya'nın da en büyük taze kesim çiçek ticaret pazarı haline geldi.
Kaynak: Xinhua / Güncel