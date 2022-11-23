Asya'nın En Bozulmamış Dinozor Fosili Çin'in Güneybatısındaki Chengdu'da Sergileniyor

Yaklaşık 10.000 parçanın sergilendiği Chengdu Doğa Tarihi Müzesi Salı günü ziyarete açıldı. Jeolojik çevrenin, doğal felaketlerin, mineral kaynakların ve doğa korumanın yanı sıra yaşamın ve biyolojik çeşitliliğin kökeni ve evriminin sergilendiği altı kalıcı salona sahip müze, yaklaşık 61.000 metrekarelik bir alanı kaplıyor.

22 Kasım 2022'de ziyarete açılan Chengdu Doğa Tarihi Müzesi. (Fotoğraf: Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

CHENGDU, 23 Kasım (Xinhua) -- Asya'da ortaya çıkarılan en bozulmamış dinozor fosili olduğuna inanılan devasa bir Jura dönemi dinozoru, Salı günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'daki Chengdu Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Bir Mamenchisaurus'a ait olan fosil, 1957 yılında Sichuan'a komşu Chongqing Belediyesi'nin Hechuan bölgesinde bir petrol jeolojik keşif uzmanları ekibi tarafından toprak altından çıkarılmıştı. Fosil, kalıcı olarak müzede sergilenecek.

Chengdu Teknoloji Üniversitesi profesörlerinden Ouyang Hui'ye göre, Hechuan'da bulunan nadir iskelet yüzde 80 oranında eksiksiz durumda ve bunun çok büyük bir araştırma değeri bulunuyor. Ouyang, Çin'de genellikle Mamenchisaurus'tan daha büyük olan "kertenkele kalçalı" dinozorlar keşfedilmiş olmasına rağmen, bunların fosillerinin çok daha az hasarsız olduğunu da sözlerine ekledi.

Müzenin yaptığı açıklamaya göre, bulunduğunda 35 olan kuyruk sokumu omurlarının sayısını 55'e çıkaran yakın geçmişte yapılan bir restorasyondan sonra fosilin uzunluğu şimdi 24 metreye ulaştı.