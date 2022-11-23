Asya'nın En Bozulmamış Dinozor Fosili Çin'in Güneybatısındaki Chengdu'da Sergileniyor
Güncel Haberler
22 Kasım 2022'de ziyarete açılan Chengdu Doğa Tarihi Müzesi. (Fotoğraf: Dağıtım Xinhua aracılığıyla)CHENGDU, 23 Kasım (Xinhua) -- Asya'da ortaya çıkarılan en bozulmamış dinozor fosili olduğuna inanılan devasa bir Jura dönemi dinozoru, Salı günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan...
22 Kasım 2022'de ziyarete açılan Chengdu Doğa Tarihi Müzesi. (Fotoğraf: Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
CHENGDU, 23 Kasım (Xinhua) -- Asya'da ortaya çıkarılan en bozulmamış dinozor fosili olduğuna inanılan devasa bir Jura dönemi dinozoru, Salı günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'daki Chengdu Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.
Bir Mamenchisaurus'a ait olan fosil, 1957 yılında Sichuan'a komşu Chongqing Belediyesi'nin Hechuan bölgesinde bir petrol jeolojik keşif uzmanları ekibi tarafından toprak altından çıkarılmıştı. Fosil, kalıcı olarak müzede sergilenecek.
Chengdu Teknoloji Üniversitesi profesörlerinden Ouyang Hui'ye göre, Hechuan'da bulunan nadir iskelet yüzde 80 oranında eksiksiz durumda ve bunun çok büyük bir araştırma değeri bulunuyor. Ouyang, Çin'de genellikle Mamenchisaurus'tan daha büyük olan "kertenkele kalçalı" dinozorlar keşfedilmiş olmasına rağmen, bunların fosillerinin çok daha az hasarsız olduğunu da sözlerine ekledi.
Müzenin yaptığı açıklamaya göre, bulunduğunda 35 olan kuyruk sokumu omurlarının sayısını 55'e çıkaran yakın geçmişte yapılan bir restorasyondan sonra fosilin uzunluğu şimdi 24 metreye ulaştı.