Asya'nın Çocukları Uluslararası Spor Oyunları Başladı
VLADİVOSTOK, 29 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen 7. Asya'nın Çocukları Uluslararası Spor Oyunları açılış töreninde performans sergileyen sanatçılar görülüyor, 28 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Guo Feizhou/Xinhua)
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VLADİVOSTOK, 29 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen 7. Asya'nın Çocukları Uluslararası Spor Oyunları açılış töreninde performans sergileyen sanatçılar görülüyor, 28 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Guo Feizhou/Xinhua)
Xinhua / Güncel