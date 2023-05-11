Asya'nın Bazı Bölgeleri İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Aşırı Sıcaklarla Boğuşuyor

DAKKA, 11 Mayıs (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Malezya, Nepal, Bangladeş, Hindistan, Tayland ve Vietnam gibi Asya Pasifik ülkelerinin çeşitli bölgelerinde tehlikeli derecede yüksek sıcaklıklar kaydedildiğini açıkladı.

DAKKA, 11 Mayıs (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Malezya, Nepal, Bangladeş, Hindistan, Tayland ve Vietnam gibi Asya Pasifik ülkelerinin çeşitli bölgelerinde tehlikeli derecede yüksek sıcaklıklar kaydedildiğini açıkladı.

Federasyondan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, kötü hava kalitesiyle birleşen aşırı sıcaklar geçim kaynaklarını tahrip ederek, milyonlarca insanın sağlığını tehlikeye attı. Kalp-damar ve solunum yolu enfeksiyonlarında ve ölümlerde şimdiden hızlı bir artış olduğu belirtildi.

Federasyon, bölgenin çeşitli yerlerinde ara sıra görülen yağışların, sıcaklıkları düşürmesine ve kirliliğin bir kısmını ortadan kaldırmasına rağmen sıcaklık ve nemin genel yoğunluğunda kayda değer bir azalma sağlamadığını açıkladı. Bu nedenle, bölgedeki zorlu şartların önümüzdeki haftalarda da aynen devam edebileceği ifade edildi.

Asya'nın diğer bölgelerinde olduğu gibi Bangladeş'te de başkent Dakka dahil olmak üzere pek çok bölgede yaz mevsimine girilirken olağandışı bir sıcak hava dalgası yaşanıyor.

Bangladeş Meteoroloji Departmanı'na (BMD) göre, ülkedeki en yüksek sıcaklık Salı günü batı Rajshahi bölgesinde 37,6 santigrat derece olarak kaydedildi.