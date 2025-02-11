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Asya Kış Oyunları Harbin'de Devam Ediyor

Asya Kış Oyunları Harbin'de Devam Ediyor
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Harbin, 9. Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yaparken, soğuk kış koşulları ve zengin kış sporu tarihi ile dikkat çekiyor. 2024 yılında 179 milyon turist ağırlayan şehir, turizmde küresel bir lokasyon olma yolunda ilerliyor.

HARBİN, 11 Şubat (Xinhua) -- 9. Asya Kış Oyunları Çin'in Harbin kentinde devam ediyor.

Ülkenin en kuzeyindeki Heilongjiang eyaletinin merkezi olan kentte uzun ve soğuk kışlar yaşanıyor, sıcaklıklar ise -20 derecenin altına düşüyor. Bu ortam, buz ve kara dayalı eşsiz bir kültürün yanı sıra kış sporlarında zengin bir tarihi de besliyor.

Harbin daha önce 1996 yılında 3. Asya Kış Oyunları'na ve 2009 yılında 24. Kış Üniversite Oyunları'na ev sahipliği yapmıştı.

2024 yılında 179 milyon turist ağırlayan kentin zengin buz ve kar kaynakları, turizmde küresel bir lokasyon olarak gelişmesini destekliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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