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Asya Kalkınma Bankası, Pakistan'a 658,8 Milyon Dolarlık Kredi Onayladı

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Asya Kalkınma Bankası (ADB), sürdürülebilir kalkınma ve hayat pahalılığının azaltılmasına destek için Pakistan'a 658,8 milyon dolarlık krediyi onayladı. Kredi, yerel kaynak mobilizasyonu, sellerde zarar gören okulların onarılması ve tarımsal üretimin artırılması projelerinde kullanılacak.

Asya Kalkınma Bankası (ADB), sürdürülebilir kalkınma ve hayat pahalılığının azaltılmasına destek için Pakistan'a 658,8 milyon dolarlık krediyi onayladı.

ADB'den yapılan açıklamaya göre, kredi, yerel kaynak mobilizasyonu, geçen sene meydana gelen sellerde zarar gören okulların onarılması ve gıda güvencesi dolayısıyla tarımsal üretimin artırılmasına yönelik projelerde kullanılacak.

ADB Orta ve Batı Asya Direktörü Yevgeniy Zhukov, sürdürülebilir kalkınma ve hayat pahalılığının azaltılmasına yardımcı olmak için onaylanan 658,8 milyon dolarlık kredinin, Pakistan'ın uzun dönemli kalkınma yoluna geri dönmesine destek sağlayacağını vurguladı.

Pakistan'da geçen yıl meydana gelen sellerde yaklaşık 1740 kişi hayatını kaybetmiş, 12 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Sellerin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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