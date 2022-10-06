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Asya Kalkınma Bankası'ndan Pakistan'a kredi desteği

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Asya Kalkınma Bankası'ndan Pakistan'a kredi desteği

Asya Kalkınma Bankası (ADB), sel felaketi sebebiyle zor günler geçiren Pakistan'a yaklaşık 2,5 milyar dolar kredi desteği sağlanacağını duyurdu.

Asya Kalkınma Bankası (ADB), sel felaketi sebebiyle zor günler geçiren Pakistan'a yaklaşık 2,5 milyar dolar kredi desteği sağlanacağını duyurdu.

Pakistan Gelir ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan İshak Dar, başkent İslamabad'da ADB Pakistan Direktörü Yong Ye ile heyetler arası toplantıda bir araya geldi.

Yong, Pakistan'a 2,3 ile 2,5 milyar dolar aralığında kredi desteği sağlanacağını belirtirken 1,5 milyar dolarlık kredinin bu ay ADB Yönetim Kurulunun onayına sunulacağını hatırlattı.

Dar, sel felaketi sebebiyle ülkede yaşanan yıkıma dikkati çekti ve kredi desteğinden dolayı ADB'ye teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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