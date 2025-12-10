Asya Kalkınma Bankası, Çin'in 2025 Büyüme Tahminini Yükseltti

BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Asya Kalkınma Bankası, dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin'in 2025 büyüme tahminini 0,1 yüzde puan artırdı. Banka, bu revizyonda dirençli ihracatların ve devam eden mali teşviklerin etkili olduğunu söyledi.

Bankanın çarşamba günü yayımlanan Asya Kalkınma Görünümü raporunda Asya-Pasifik bölgesindeki gelişmekte olan ekonomilerin 2025 yılında, eylüldeki yüzde 4,8'lik tahminin üzerine çıkarak yüzde 5,1 büyüyeceği öngörülüyor.

Bankanın Baş Ekonomisti Albert Park, "Geçtiğimiz yıl küresel ticaret ortamının tarihi düzeyde belirsizliklerle gölgelenmesine karşın Asya ve Pasifik'in sağlam ekonomik temelleri güçlü ihracat performansını ve istikrarlı büyümeyi destekliyor" dedi.