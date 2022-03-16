Asya Kalkınma Bankası: Kovid-19 salgını, Güneydoğu Asya'da 9,3 milyon işi yok etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Asya Kalkınma Bankası: Kovid-19 salgını, Güneydoğu Asya'da 9,3 milyon işi yok etti

AA - Ayşe Doğru - Güncel
 - Güncelleme:
Asya Kalkınma Bankası: Kovid-19 salgını, Güneydoğu Asya'da 9,3 milyon işi yok etti

Kovid-19 salgınının Güneydoğu Asya'da 9,3 milyondan fazla işi ortadan kaldırdığı bildirildi.

Kovid-19 salgınının Güneydoğu Asya'da 9,3 milyondan fazla işi ortadan kaldırdığı bildirildi.

Asya Kalkınma Bankasınca yayımlanan rapora göre, Kovid-19 salgınında uygulamaya konulan kapanma ve karantinalar, Güneydoğu Asya'nın geleneksel ekonomik gelişim motoru sayılan turizm sektörünü önemli ölçüde etkiledi.

Salgın, bölgede 9,3 milyon işin yok olmasına neden oldu.

Salgın, geçen yıl 4,7 milyondan fazla kişiyi, günlük 1,9 dolardan daha az parayla yaşamak zorunda oldukları aşırı fakirliğe itti.

Seyahat kısıtlamaları genelde kadın, gençler ve vasıfsız işçilerin istihdam edildiği perakende sektörünü ve seyyar satıcıları olumsuz etkiledi.

Eşitsizlik arttı, fakirlik ve işsizlik büyüdü.

AA / Ayşe Doğru - Güncel

Güneydoğu, Turizm, Asya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title