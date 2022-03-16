Asya Kalkınma Bankası: Kovid-19 salgını, Güneydoğu Asya'da 9,3 milyon işi yok etti

Kovid-19 salgınının Güneydoğu Asya'da 9,3 milyondan fazla işi ortadan kaldırdığı bildirildi.

Asya Kalkınma Bankasınca yayımlanan rapora göre, Kovid-19 salgınında uygulamaya konulan kapanma ve karantinalar, Güneydoğu Asya'nın geleneksel ekonomik gelişim motoru sayılan turizm sektörünü önemli ölçüde etkiledi.

Salgın, bölgede 9,3 milyon işin yok olmasına neden oldu.

Salgın, geçen yıl 4,7 milyondan fazla kişiyi, günlük 1,9 dolardan daha az parayla yaşamak zorunda oldukları aşırı fakirliğe itti.

Seyahat kısıtlamaları genelde kadın, gençler ve vasıfsız işçilerin istihdam edildiği perakende sektörünü ve seyyar satıcıları olumsuz etkiledi.

Eşitsizlik arttı, fakirlik ve işsizlik büyüdü.