Asya Kalkınma Bankası Heyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Görüşmelerde Bulundu

Asya Kalkınma Bankası Yönetici Müdürü Supak Chaiyawan ve beraberindeki heyet, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileriyle Ankara'daki merkez binada bir araya geldi.

Bakanlığın açıklamasına göre Asya Kalkınma Bankası misyon heyeti, ilk olarak Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci'yi ziyaret etti. Görüşmede, bakanlığın gençlik ve spor politikaları, yürütülen projeler ve gelecek döneme ilişkin hedefleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapılırken, karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Misyon heyeti görüşmelerine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı makamında ziyaret ederek devam etti. Ziyarette bakanlığın faaliyetleri ve geleceğe dönük stratejik planlamaları sunumlar eşliğinde aktarılırken, gençlere yönelik yenilikçi programlar, spor altyapısının geliştirilmesi ve uluslararası iş birliği imkanları üzerine istişareler yapıldı.

Görüşmelerde, gençlerin sosyal kalkınmada aktif rol almalarını sağlayacak yeni proje önerileri de değerlendirildi.

Asya Kalkınma Bankası heyeti, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır'ı da ziyaret etti. Yapılan toplantılarda gençlik hizmetleri ve spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, sporcuların desteklenmesi ile sürdürülebilir iş birlikleri üzerine kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi.

Konuk heyete ayrıca gençlere barınma hizmeti sunan Tahsin Banguoğlu Öğrenci Yurdu tanıtıldı. Yurtların kapasitesi, mevcut yapıları ve hizmet standartları hakkında heyete bilgi verildi.

Misyon heyeti, daha sonra Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR yetkilileriyle bir araya gelerek kapsamlı görüşmelerde bulundu.

Bu ziyaretlerde sosyal hizmetler, istihdam olanakları, gençlerin iş gücü piyasasına entegrasyonu, sosyal destek mekanizmaları ve ortak yürütülebilecek projeler detaylı şekilde ele alınırken, gençlerin çok yönlü desteklenmesine yönelik atılabilecek somut adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

İlerleyen süreçte Asya Kalkınma Bankası ile iş birliğinin somut adımlarla daha da pekiştirilerek, Türkiye'nin gençlik ve spor politikalarına katkı sağlayacak projelerin geliştirilmesi ve karşılıklı tecrübe aktarımında bulunulması hedefleniyor.