Asya Kalkınma Bankası: Çin'in Hızlı Toparlanması, Bölgesel ve Küresel Ekonomik Görünümü Canlandırdı

MANİLA, 4 Nisan (Xinhua) -- Asya Kalkınma Bankası'nın (ADB) Salı günü yayımladığı son raporda, Çin'in ekonomik bakımdan hızlı toparlanmasının, bölgesel ve küresel ölçekte ekonomiye olumlu etkide bulunduğu kaydedildi.

ADB'nin en önemli yıllık ekonomik yayını olan Asya Kalkınma Görünümü 2023, Çin'in gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) bu yıl yüzde 5'e ve 2024'te yüzde 4,5'e yükseleceği tahmininde bulundu.

Raporda ayrıca, Asya'daki gelişmekte olan ülkelerin GSYİH'sinin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 4,8 büyüyeceği öngörülürken, bölgenin büyümesinin dirençli olmaya devam ettiğine işaret edildi.

"Çin'in yeniden açılması bölgenin görünümünü yükseltti" ifadesine yer verilen raporda, bunun, bölgenin ticari ürün ihracatçıları, üretilmiş ara ürünler ve nihai mallardaki büyümeyi destekleyeceği, ayrıca büyümenin daha güçlenmesini sağlayarak bölgenin geri kalanındaki ekonomilere yönelik dış talebin artmasına yol açabileceği belirtildi.

ADB Başkanı Masatsugu Asakawa, Çin'in yeniden açılmasının "bölge turizmini daha da canlandıracağını ve ticareti artıracağını" söyledi.

Öte yandan ADB, büyüme üzerinde olumsuz etki yaratabilecek "birden fazla güçlük" olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Raporda, ABD ve Avrupa'da bankacılık sektöründe yeni kırılganlıkların ortaya çıkmasıyla, sıkılaşan küresel finans koşullarının mali istikrar risklerini artırdığı belirtildi.

Asya Kalkınma Bankası, Rusya-Ukrayna çatışmalarıyla ilgili belirsizliğin devam ettiğini, durumun tırmanmasının enflasyon baskılarını yeniden alevlendirebileceğini ve gıda güvenliğiyle ilgili güçlükleri artırabileceğini de vurguladı.

Kurum buna ek olarak, enflasyonunun makul seyredeceği ve kademeli olarak bölgedeki pandemi öncesi seviyelere yaklaşacağı öngörüsünde bulundu. Rapora göre enflasyonun bu yıl yüzde 4,2'ye, 2024'te ise yüzde 3,3'e düşmesi bekleniyor.

ADB Baş Ekonomisti Albert Park, Güney Asya'nın, diğer bölgelerden daha hızlı büyümesinin beklendiğini söyledi. Park, Doğu Asya ve Güneydoğu Asya'daki büyümenin iç talebin artmasından, Pasifik'teki büyümenin ise geri dönen turistlerden kaynaklandığını belirtti.

Ekonomist, "bir dizi acil ve ortaya çıkacak zorluğun" bölgenin toparlanmasını hala engelleyebileceği konusunda uyardı.