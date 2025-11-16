Asya Kalkınma Bankası Azerbaycan'a 2,5 Milyar Dolarlık Yatırım Planlıyor

MANİLA, 16 Kasım (Xinhua) -- Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masato Kanda, Azerbaycan'ın kalkınma önceliklerini desteklemek üzere 2,5 milyar ABD doları yatırım planladıklarını duyurdu.

Kanda, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmede, "Azerbaycan'ın, Orta Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bölgesel bir merkeze dönüşüm sürecini desteklemeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Yetkili, "Akıllı mobilite altyapısı, yenilenebilir enerji, dijitalleşme ve beceri geliştirme alanlarındaki önemli yatırımları hayata geçirmek için hükümet ve özel sektörle işbirliği içinde çalışıyoruz" dedi.

Manila merkezli banka, Azerbaycan'ın ihracat yapısını çeşitlendirmek ve yeni pazarlara erişim sağlamak amacıyla yeşil ve verimli altyapı inşasına destek verdiklerini bildirdi.

Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği Koridoru 2 ve Trans-Hazar Yeşil Enerji Koridoru gibi büyük bölgesel projelerin bağlantıları güçlendirip ticareti kolaylaştırdığını ifade eden banka, projelerin ayrıca Orta Asya'dan Avrupa pazarlarına yenilenebilir enerji kaynaklarının transferini mümkün kılacağını vurguladı.