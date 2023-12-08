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Asya Gelecek Yatırım Girişimi (FII) PRIORITY Zirvesi Hong Kong'da Başladı

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Hong Kong'da düzenlenen Asya Gelecek Yatırım Girişimi (FII) PRIORITY Zirvesi'nde, Asya'nın küresel kalkınmayı nasıl etkileyip tetikleyebileceği tartışıldı. Zirveye dünyanın çeşitli bölgelerinden yaklaşık 1.000 katılımcı ve 100 misafir konuşmacı katıldı.

HONG KONG, 8 Aralık (Xinhua) -- Asya Gelecek Yatırım Girişimi (FII) PRIORITY Zirvesi'nin ilki Perşembe günü Hong Kong'da başladı. Zirvedeki katılımcılar, mevcut hızlı sosyal ve ekonomik evrim iklimi ve karmaşık jeopolitik ortamda Asya'nın küresel kalkınmayı nasıl etkileyip tetikleyebileceğini tartıştı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) Başkanı John Lee, Hong Kong'un dünyada önde gelen bir geçit ve "üstün bir katma değer sağlayıcısı" olduğunu söyleyerek, bunun benzersiz "tek ülke, iki sistem" ilkesi sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

Hong Kong Borsalar ve Takas İşlemleri Kurumu (HKEX) Yönetim Kurulu Başkanı Laura Cha da, küresel bağlanabilirliğin takdir edilmesi için Suudi Arabistan Krallığı ve Ortadoğu'da ortaya çıkan fırsatlara yahut Çin'in ve yükselen Asya'nın sunduğu çeşitlendirme ve sermaye oluşturma fırsatlarına bakmanın yeterli olduğunu belirtti.

Dünyanın en büyük devlet fonlarından biri olan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) Başkanı Yasir er-Rumayyan, Hong Kong'un sadece sermaye piyasası ya da mali piyasa açısından değil, inovasyon bakımından da dünyanın önde gelen merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Rumayyan, PIF'nin halihazırda Hong Kong'da ofislerinin bulunduğunu ve bir sonraki aşamada Çin anakarasında da ofisler açmaya hazırlandığını açıkladı.

FII Enstitüsü CEO'su Richard Attias ise mali piyasalar bakımından Hong Kong'un her zaman zirvedeki kentlerden biri olduğunu ve Hong Kong Borsası'nın halen son derece dinamik ve enerjik olduğunu söyledi.

"İnsanlığı şekillendiren mega trendler" temalı FII Priority Hong Kong Zirvesi; FII Enstitüsü, HKSAR yönetimi ve HKEX tarafından düzenlendi. Cuma günü sona eren konferansa dünyanın birçok bölgesinden yaklaşık 1.000 katılımcı ve 100 misafir konuşmacı katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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