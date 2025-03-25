Asya Ekonomisine Yabancı Yatırım Güveni Artıyor

BOAO, 25 Mart (Xinhua) -- Boao Asya Forumu tarafından açıklanan 2025 Asya Ekonomik Görünümü ve Entegrasyon İlerlemesi Yıllık Raporu'nda, dünya genelinde görülen ekonomik ve siyasi dalgalanmalar karşısında küresel yabancı yatırımcıların, Asya ekonomilerine olan güveninin arttığı ve Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinin Asya'daki en cazip ülkeler olarak ön plana çıktığı belirtildi.

Forumun salı günü yayımladığı rapora göre 2023 yılında Asya ekonomilerinin içeri ve dışarı yönlü doğrudan yabancı yatırım konusunda kendi bölgelerine bağlılığı yüzde 49,15'e ulaştı.

Asya'daki doğrudan yabancı yatırımlarda iki yönlü faaliyetler açısından Çin, yüzde 80'i aşan bir oranda Asya'nın doğrudan yabancı yatırım akışlarında önde gelen ekonomi olmayı sürdürürken, onu yüzde 75'in üzerinde bir oranla Endonezya takip etti.