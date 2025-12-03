Endonezya, Sri Lanka, Tayland ve Malezya'da meydana gelen sellerde 1400'den fazla kişi öldü

BATANG Asya kıtasında şiddetli yağmurların yol açtığı sel ve heyelanlar Endonezya, Sri Lanka, Tayland ve Malezya'da 1400'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.

753 kişinin öldüğü Endonezya, sel ve heyelanlardan en ağır darbeyi alırken bu ülkeyi 465 kişiyle "olağanüstü hal" ilan edilen Sri Lanka izledi.

Tayland'da 185, Malezya'da 3 kişinin bu afetlerde yaşamını yitirdiği teyit edildi.

Endonezya'da yetkililer, Sumatra Adası'nı vurup günlerce süren şiddetli yağmurlar ve nadir görülen tropikal fırtınanın yol açtığı yıkımın, 2018'de 4 bin 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Sulawesi depremi ve tsunamisinden bu yana en ölümcül felaket olduğunu söyledi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB); Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Açe eyaletlerinde yaklaşık 650 kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı. On binlerce ev ve kamu tesisinin zarar gördüğü felakette 1,5 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği kaydedildi.

Endonezya hükümeti, yaklaşık 2 bin 600 kişinin yaralanması ve yerel hastanelerin kapasitelerinin aşılması sebebiyle yıkıma uğrayan bölgelere 3 hastane gemisi gönderdi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, hafta başında afet bölgesini ziyaret ederek yeniden inşa için yardım ve destek sözü verdi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, ülkesindeki kesin ölü sayısını belirlemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Tayland Hükümet Sözcüsü Rachada Dhnadirek, ülkenin güneyindeki kurtarma çalışmalarının ilerlediğini ve etkilenen bölgelerin neredeyse tamamında su ve elektrik hizmetlerinin yeniden sağlandığını duyurdu. Sözcü, hükümetin selden etkilenen 120 binden fazla haneye yaklaşık 31,3 milyon dolar tutarında tazminat ödendiğini bildirdi.