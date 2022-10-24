Asya'da Kötü Geçen Hasat Sezonu Fransa'da Pirinç Kıtlığına Sebep Oldu

Hardal yağı ve ayçiçeği yağı kıtlığı yaşayan Fransa bu kez de bazı Asya ülkelerinde pirinç hasadı sezonunun kötü geçmesi nedeniyle pirinç kıtlığı dalgasıyla karşı karşıya.Hindistan ve Pakistan'da kötü hava koşulları sonucu yaklaşık 250.000 ton pirinç zarar gördü.

Hardal yağı ve ayçiçeği yağı kıtlığı yaşayan Fransa bu kez de bazı Asya ülkelerinde pirinç hasadı sezonunun kötü geçmesi nedeniyle pirinç kıtlığı dalgasıyla karşı karşıya.

Hindistan ve Pakistan'da kötü hava koşulları sonucu yaklaşık 250.000 ton pirinç zarar gördü.

Dünya piyasalarındaki pirincin yüzde 40'ını karşılayan Hindistan, yurtiçi piyasalara yeterli pirinç verebilmek için, pirinç ihracatına yüzde 20 vergi uygulamaya başladı.

Fransa'da bir yılda fiyatı yüzde 10'un üzerinde artan pirincin fiyatının bu yüzden daha fazla artması bekleniyor.

Fransa her yıl yaklaşık 200.000 ton pirinç ithal ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lyon'dan bildiriyor. (XHTV)