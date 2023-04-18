Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Antalya Havalimanı'na 140 Milyon Euroluk Kredi

ANKARA, 18 Nisan (Xinhua) -- Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Antalya Havalimanı işletmecisine, havaalanının pist kapasitesi ve terminal altyapısını iyileştirmek için 140 milyon euro (yaklaşık 153 milyon ABD doları) kredi verdiğini duyurdu.

ANKARA, 18 Nisan (Xinhua) -- Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Antalya Havalimanı işletmecisine, havaalanının pist kapasitesi ve terminal altyapısını iyileştirmek için 140 milyon euro (yaklaşık 153 milyon ABD doları) kredi verdiğini duyurdu.

Merkezi Beijing'de bulunan çok uluslu kalkınma bankasından Pazartesi günü yapılan açıklamada, sermaye harcaması köprü kredisinin, Avrupa, Asya ve diğer bölgeler arasındaki sınır ötesi bağlantıyı daha kolaylaştıracağı bildirildi.

AIIB Başkan Yardımcısı Konstantin Limitovskiy, "Antalya Havaalanı Türkiye'nin turizme açılan kapısı" ifadesini kullandı.

Limitovskiy, "Havalimanı genişletme projesi, bir yandan küresel anlamda sınır ötesi bağlantıyı geliştirirken, diğer yandan Türkiye'de son dönemde yaşanan mali krizler ve yerel doğal afetlerden olumsuz etkilenen ekonominin toparlanmasına da katkıda bulunacak" dedi.