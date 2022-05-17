ASUS Zenfone 7 serisine Android 12 dopingi! - Haberler

Geçtiğimiz günlerde resmi duyurusu yapılan Android 13 büyük bir heyecanla beklenirken, telefon üreticileri Android 12 güncellemesini dağıtmaya da hız kesmeden devam ediyor.

OPPO, Samsung, Xiaomi başta olmak üzere popüler markaların tamamı Android 12'yi destekleyen modellerine getirdi. ASUS bu şirketler arasına, Mayıs 2021'de piyasaya sürdüğü Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip cihazlarıyla katılmıştı. Şimdi ise Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro sahipleri için de sevindirici haber geldi.

ASUS Zenfone 7 için Android 12 müjdesi

Bilindiği üzere Android üreticileri, yazılım güncellemelerini Apple gibi aynı anda tüm ülkelerde yayınlamıyorlar. Bu kapsamda ASUS da Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro modelleri için Android 12 güncellemesini kademeli olarak kullanıma sundu. Dolayısıyla size gelmesini bir müddet beklemeniz gerekebilir.

Asus, Radeon RX serisi yeni ekran kartlarını duyurdu

Ayarlar >Sistem bölümündeki Sistem güncellemeleri'ne girerek Android 12'nin size ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu arada güncellemeyi yapmadan önce unutmayın. Aslında telefon yeni bir sürüme yükseltilirken tüm kullanıcı verileri silinmeden korunuyor. Ancak yine de her ihtimali düşünmenizde fayda var.

Zenfone 7 için yayınlanan Android 12 ile gelen yenilikler:

Mobil Yönetici, Kişiler, Telefon, Dosya Yöneticisi, Hesap Makinesi, Saat, Galeri, Hava Durumu, Ses kaydedici, Ayarlar, Veri Aktarımı, Yerel yedekleme, Kurulum sihirbazı ve Sistem güncelleme uygulamaları yenilendi.

Hızlı Ayarlar paneli, bildirim tepsisi ve ses paneli Android 12 tasarımına uyarlandı.

Gizlilik panosu, kamera ve mikrofon göstergeleri, pano erişimini gösterme, yaklaşık konum erişimi ve mikrofon erişim özellikleri eklendi.

ASUS Safeguard, stok Acil SOS ile değiştirildi.

Başlatıcı'da yeni widget sayfası tasarımı. Ekran görüntüsü seçeneğinin konumu ayarlandı.

Ekran ayarlarındaki "Hızlı Ayarlar düzeni" seçeneği kaldırıldı.

ASUS Phone'dan SIP arama desteği kaldırıldı.

Sistem şarj animasyonu eklendi.

WiFi ve mobil ağ seçenekleri İnternet ayarlarıyla birleştirildi.

Güncellemeyi yaptınız mı? Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Güncel