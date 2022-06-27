Asus'un yeni OLED ekranlı oyun bilgisayarları!

Asus ZenBook Pro 14 Duo OLED, dünyanın ilk 14.5 inç boyutundaki OLED ekranlı dizüstüsü oldu. Asus'un Intel işbirliği ile geliştirdiği yeni OLED ekranlı oyun bilgisayarlarını gerçekleştirilen lansmanda inceledik!

Asus'un OLED ekranlı oyun bilgisayarları büyük ilgi çekiyor!

Videomuzdaki OLED ekranlı Asus dizüstü bilgisayarlardan satın almak için buraya tıklayın

14.5 inç büyüklüğündeki ekranı ile daha küçük boyutlarda olan ZenBook Pro 14 Duo, ikinci bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Yani, ZenBook Pro 14 Duo'yu satın aldığınızda 14.5 inç ana ve 12.7 inç ikinci ekrana sahip oluyorsunuz. Ana ekran 2.8K (2880 x 1800) OLED çözünürlüğe sahipken ikinci ekran ise 2880 x 864 IPS çözünürlüğe sahip.

Teknik tarafa baktığımızda 32 GB'a kadar RAM, 2 TB'a kadar NVMe SSD, Intel 12. Nesil i3,i5 ve i9 işlemci seçenekleri ile grafik tarafında ise dahili Intel Iris Xe grafik birimi ve harici olarak NVIDIA GeForce RTX 3050 ekran kartı konfigürasyonları ile Asus ZenBook Pro 14 Duo satın alınabiliyor.

Lansmanda gördüğümüz bir diğer dizüstü olan Asus Vivobook Pro 15 OLED ise canlı ve çarpıcı 15 inç NanoEdge FHD OLED ekranı ve Harman Kardon sertifikalı ses sistemiyle, size gerçek renklerinizi ortaya çıkarma imkanı veriyor.

Vivobook Pro 15 OLED, ister çalışın, isterseniz oyun oynayın, üstün bir deneyim sunmaya hazır. NVIDIA GeForce RTX 3050 grafik, çift fanlı soğutma sistemi, ultra hızlı WiFi 6 özelliğine sahip ve en son teknoloji 11. Nesil Intel H Serisi işlemci ile donatılan Vivobook Pro 14, bir diğer güçlü oyuncu. Cihazın 15.6 inç Full HD OLED panele sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

Tablet PC formunda bulunan Asus ROG Flow Z13 oyuncu tableti, 13.4 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. Bu ekran kullanıcının isteklerine göre 60 Hz yenileme hızı ile 4K çözünürlük veya 120 Hz yenileme hızı FHD+ çözünürlük sunuyor. Bu aşamada "Daha akıcı bir oyun mu? Daha kaliteli grafik mi?" sorusuna vereceğiniz cevap ekran tercihlerinizi belirliyor. RTX 3050 Ti ekran kartıyla da oyunlar da başarı sağlaması oldukça muhtemel olan tabletin harici grafik kutusu da bulunuyor.

Gücünü yeni 12. Nesil Intel Core i9-12900H'dan alan ROG Flow Z13, farklı yonga seti seçeneklerine de sahip oluyor. Dileyen kullanıcılar bu işlemci yerine Intel Core i7-12700H veya Core i5-12500H işlemcilerden birisini tercih edebiliyor. 100W hızlı şarjı destekleyen Thunderbolt 4 bağlantı noktası tablete eşlik ediyor.

Shiftdelete / Güncel