Asus ROG Swift 500 Hz oyuncu monitörü tanıtıldı - Haberler

Günümüzde bilgisayar donanımları farklı amaçlara göre özel olarak üretiliyor. Prodüksiyon için satın alınan bir monitör renk doğruluğu ile ön plana çıkarken, oyun için kullanılacak bir monitörde gecikme süresi ve yenileme hızı kritik öneme sahip. Asus ROG Swift 500 Hz ile çıtayı oldukça yukarı taşıdı.

Bir ilk diyoruz, çünkü 2012'de dünyanın ilk 144 Hz monitörünü tanıtan Asus aradan geçen 10 yılın ardından dünyanın 500 Hz yenileme hızına sahip ilk oyun monitörünü tanıttı.

Asus ROG Swift 500 Hz özellikleri

Esports-TN (E-TN) teknolojisini kullanan 24,1 inçlik Full HD ekranıyla standart TN LCD ekranlardan yüzde 60 daha kısa tepki süresi sunan monitör ile oyuncular bugüne kadarki en hızlı LCD ekrandan yararlanıyor.

e-Spor oyunları için monitör yazılımına doğrudan dahil edilen özel ayarlar bulunuyor. NVIDIA Reflex Analyzer teknolojisi sayesinde oyuncular kritik öneme sahip olan tepkime süresini ölçebiliyor. NVIDIA G-SYNC teknolojisine ev sahipliği yapan monitörün teknik özellikleri şu şekilde;