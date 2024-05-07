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ASÜ Öğrencileri Gazze'ye Destek İçin Nöbet Eylemi Başlattı

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Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki ve Filistinlilere destek amacıyla kampüste nöbet eylemi başlattı. Eylem, 2 gün sürecek ve yarın akşam sona erecek.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki ve Filistinlilere destek amacıyla kampüste nöbet eylemi başlattı.

ASÜ öğrenci toplulukları tarafından organize edilen etkinlik kapsamında öğrenciler, "Özgürlük İçin Ribattayız" sloganıyla kampüs iğdelik alanda toplandı.

İslami İlimler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Bedirhan Sağ, grup adına yaptığı konuşmada, 7 Ekim sonrasında gelişen olayları insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından birisi olarak gördüklerini söyledi.

Bu saldırıların insanlık tarihinin en şerefli direnişlerinden birisi ile karşılık bulduğunu belirten Sağ, şunları kaydetti:

"Siyonistler, Filistin'de sadece bir halkı değil aynı zamanda insani tüm ilke ve değerleri sistematik bir şekilde katlediyor. Batılı devletler bu katliama göz yummanın da ötesinde İsrail'i açıkça destekliyor ve bu desteği açıklamaktan çekinmiyor. Bu gelişmeler yaşanırken, son günlerde ABD'nin çeşitli eyaletlerinde ve üniversitelerinde Siyonizm karşıtı gösteriler yoğunlaştı. ABD'nin önde gelen 25'e yakın üniversitesinde devam eden eylemlerde bir taraftan Siyonist vahşet lanetleniyor diğer taraftan Amerika'nın İsrail'e verdiği destek protesto ediliyor. Gazze'de yakılan diriliş ve direniş meşalesinin aydınlığında bizler de bu eylemlere destek vermek istiyoruz. Onlar, yaptıkları eylemlerle katilleri rahatsız etti. Siyonizm yanlısı tutumlara ve polislerin şiddetine rağmen onurlu Filistin direnişine destek verdiler. Yakın tarihin en örgütlü kötülüğü olan siyonizm ile mücadele safının daha da genişlemesi için elimizden ne geliyorsa açık yüreklilikle yapmalıyız. Dünyanın tüm vicdanlı halklarını adalet ve iyilikte buluşmaya, zalimlerin zulmünü suratlarına haykırmaya davet ediyoruz. Bizler de yaşanan bu zulme sessiz kalmıyoruz ve kampüsümüzde 'Gazze Direniş Nöbeti'ne başlıyoruz. İnanıyoruz ki insanlık vicdanı siyonizmi yenecek."

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından öğrencilerin nöbeti başladı; 2 gün sürecek eylemin yarın akşam sona ereceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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