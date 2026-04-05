Asu Kaya, Fatma Nur Çelik ve Hifa İkra Şengüler'in Şüpheli Ölümlerine İlişkin 4 Bakana, 4 Ayrı Soru Önergesi Verdi

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a, Fatma Nur Çelik ve Hifa İkra Şengüler'in ölümüyle ilgili ihmalleri sordu. Kaya, "Bu olay önceden bilinen bir riskin bilinçli ihmallerle ölüme dönüşmesidir. Devletin tüm kurumları bu tabloyu gördü, bildi, kayda aldı. Ama hiçbiri gereğini yapmadı. Bu nedenle bu olay, sadece bir adli vaka değil devletin yaşam hakkını koruma yükümlülüğünün açık ihlalidir. Bu olayın üzerini örtmeye çalışan, sorumluluğu dağıtan, 'prosedür' arkasına saklanan herkes bu sorumluluğun parçasıdır" açıklamasını yaptı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, İstanbul Zeytinburnu'nda 2 Mart 2026 tarihinde yaşanan Fatma Nur Çelik ve sekiz yaşındaki kızı Hifa İkra Şengüler'in şüpheli ölümünü Meclis gündemine taşıdı.

"Olayın istismar iddiaları, açık tehditler, defalarca yapılan başvurular ve 'Öldürülürsem intihar demeyin' şeklindeki haykırışlara rağmen engellenememiş olması, devletin koruma refleksinin çöktüğünü gösterir" ifadelerini kullanan Kaya, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi."

"Bu olayın üzerini örtmeye çalışan, 'prosedür' arkasına saklanan herkes bu sorumluluğun parçasıdır"

Kaya, şunları kaydetti:

"Bu olay önceden bilinen bir riskin bilinçli ihmallerle ölüme dönüşmesidir. Bir kadın defalarca yardım istedi. Bir çocuk istismar edildi, hastaydı, korunmasızdı. Devletin tüm kurumları bu tabloyu gördü, bildi, kayda aldı. Ama hiçbiri gereğini yapmadı. Bu nedenle bu olay, sadece bir adli vaka değil devletin yaşam hakkını koruma yükümlülüğünün açık ihlalidir. Eğer bir ülkede bir kadın 'Öldürülürsem intihar demeyin' diyorsa ve buna rağmen korunamıyorsa orada sorun bireysel değil, sistematiktir. Eğer bir çocuk istismar edilmesine rağmen faile teslim ediliyorsa orada suçtan da öte kurumsal sorumluluk vardır. Bu olayın üzerini örtmeye çalışan, sorumluluğu dağıtan, 'prosedür' arkasına saklanan herkes bu sorumluluğun parçasıdır. Bu dosya kapatılmayacak. Bu sorumluluk unutturulmayacak. Bu ülke kadınlarını ve çocuklarını koruyan bir devlet olacak, bu ihmallerin hesabı tek tek sorulacak."

"Çocuk istismarı gibi ağır suçlarda tutuklama yerine adli kontrol uygulanması Bakanlığınızın hangi politika tercihiyle açıklanmaktadır"

CHP'li Kaya'nın Bakan Gürlek'e soruları şöyle:

"Hem anneyi hem de öz kızını istismar ettiği iddiasıyla yargılanan ve hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunan Ayhan Şengüler, hangi hukuki gerekçeyle tutuksuz yargılanmıştır? Adli kontrol tedbirleri bu şahıs için neden yetersiz kalmıştır? Tutuksuz yargılama kararını veren yargı makamları hakkında herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? Fatma Nur Çelik'in adliye önlerinde yaptığı, 'Öldürülürsem intihar demeyin' feryatları suç duyurusu kabul edilerek neden ivedi bir koruma veya tutuklama kararı verilmemiştir? Failin Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi olması, yargılama sürecinde dosyaya müdahale edilmesine veya kararların geciktirilmesine neden olmuş mudur? Bu konuda bir inceleme başlatılmış mıdır? Çocuk istismarı gibi ağır suçlarda tutuklama yerine adli kontrol uygulanması Bakanlığınızın hangi politika tercihiyle açıklanmaktadır? Anne ve kızın ölümünden sonra soruşturma dosyasına getirilen yayın yasağı ve gizlilik kararı hangi somut gerekçeye dayanmaktadır? Bu karar olası ihmallerin üzerini örtmekte midir? Çocuk istismarı davalarında faillerin tutuksuz yargılanmasının önüne geçmek için bir düzenleme yapılacak mıdır? İki canın kaybından sonra dahi failin tutuklanmamış olması, benzer durumdaki diğer kadın ve çocuk mağdurlara 'Devlet sizi koruyamaz, faillerinizi cezalandıramaz' mesajı vermek değil midir?"

"Hala tutuklu olmayan şahsın kaçış riskine karşı hangi önlemler alınmıştır"

CHP'li Kaya'nın Bakan Çiftçi'ye soruları ise şöyle:

"Fatma Nur Çelik'in emniyet birimlerine yaptığı şikayetler sonrası, fail Ayhan Şengüler hakkında verilmiş kaç adet uzaklaştırma kararı bulunmaktadır? Bu kararların ihlal edilip edilmediği kolluk kuvvetlerince nasıl denetlenmiştir? 2 Mart 2026 tarihinde çıkarıldığı belirtilen acil koruma kararı kapsamında kolluk birimleri neden etkin müdahalede bulunamamıştır? 'Adrese ulaşılamadı' gerekçesiyle işlem yapılmaması hangi mevzuata dayanmaktadır? Maktulün 'başıma bir şey gelirse' diyerek hedef gösterdiği şahıslar hakkında, olayın gerçekleştiği 2-3 Mart tarihlerinden önce teknik veya fiziki takip yapılmış mıdır? Fatma Nur Çelik ve kızı Hifa İkra Şengüler'in cansız bedenlerinin bulunduğu Zeytinburnu sahilindeki MOBESE ve çevre kamera kayıtlarında, şüpheli bir araç veya şahıs takibi tespit edilmiş midir? Hakkında ağır suçlamalar ve açık tehdit beyanları bulunan Ayhan Şengüler'in, olay gününden bugüne kadar geçen sürede kaç kez ifadesine başvurulmuştur? Şahıs neden 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına alınmamıştır? Hala tutuklu olmayan şahsın kaçış riskine veya delil karartma ihtimaline karşı hangi önlemler alınmıştır? Failin yöneticisi olduğu Kuran'a Hizmet Vakfı ve benzeri yapıların bölgedeki kolluk birimleri üzerinde bir nüfuz baskısı oluşturup oluşturmadığına dair bir idari soruşturma açılacak mıdır?"

"Ağır sağlık ve beslenme sorunu yaşayan bir çocuk için neden zorunlu tedavi süreci başlatılmamıştır"

CHP'li Kaya'nın Bakan Memişoğlu'na soruları ise şöyle:

"Hifa İkra Şengüler hangi tarihlerde, hangi sağlık kurumlarına başvuru yapmıştır? Çocuğun hayati risk taşıyan sağlık durumu bulunmasına rağmen hastanelere yatışının sağlanamamasının gerekçesi nedir? Kamu hastaneleri, ağır sağlık ve beslenme sorunu yaşayan bir çocuk için neden acil yatış ve zorunlu tedavi sürecini başlatmamıştır? Sağlık personeli tarafından Hifa İkra Şengüler'in durumu, sosyal hizmet birimlerine ve adli makamlara bildirilmiş midir? Çocuğun istismar mağduru olduğu iddiaları dikkate alınarak özel bir sağlık ve psikiyatrik destek süreci oluşturulmuş mudur? Bu süreçte herhangi bir tıbbi ihmal veya gecikme söz konusu mudur? Bu konuda başlatılmış bir idari soruşturma var mıdır?"

"Fatma Nur Çelik, kaç kez sığınma veya koruma talebiyle başvurmuştur"

CHP'li Kaya'nın Bakan Özdemir Göktaş'a soruları ise şöyle:

"Çocuk yaşta istismara uğradığı bilinen Fatma Nur Çelik için Bakanlığınız hangi koruma mekanizmalarını işletmiştir? Fatma Nur Çelik, kızının istismara uğradığını ortaya koymuş ve kendisi için hayati tehlike bildiriminde bulunmuşken Bakanlığınız bu iki canı korumak için neden 6284 sayılı Kanun'u etkin bir şekilde işletmemiştir? İstismar faili bir babanın istismar ettiği çocuğuyla görüşmesine izin veren karara Bakanlığınız neden en sert şekilde itiraz edip o çocuğu devlet korumasına almamıştır? Bakanlığınızın olay sonrası yaptığı açıklamada, maktul anneye yöneltilen 'çocuğun tedavisini reddettiği' suçlaması hangi somut belge ve verilere dayanmaktadır? Bu süreçte çocuğun üstün yararı neden gözetilmemiştir? Fatma Nur Çelik, Bakanlığınıza bağlı birimlere kaç kez sığınma veya koruma talebiyle başvurmuştur? Bu başvuruların kaçı reddedilmiş, kaçı sonuçsuz kalmıştır? Sosyal hizmet uzmanları bu aileyle en son ne zaman temas kurmuştur? Bu olayda Bakanlık personelinin ihmali söz konusu mudur? Varsa işlem başlatılmış mıdır? Hifa İkra Şengüler'in uzun süredir ağır sağlık ve psikolojik sorunlar yaşadığı bilinmesine rağmen neden etkin bir koruma sağlanamamıştır? Fail Ayhan Şengüler'in serbestçe dolaşması, maktul Fatmanur Çelik'in ailesi ve diğer tanıklar üzerinde bir baskı ve hayati tehlike oluşturmuyor mu? Bakanlık, hayatta kalan aile bireyleri için bir koruma planı hazırlamış mıdır? Çocuk yaştaki evlilikleri ve istismarı meşrulaştıran yapılarla mücadele kapsamında, failin yöneticisi olduğu vakıf bünyesindeki diğer çocuklar için bir risk taraması yapılmış mıdır?"

