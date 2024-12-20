Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
ABD, Türkiye'ye Gazprom yaptırımında muafiyet tanıdı
Türkiye doğal gazda istediğini aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
Erdoğan'ın ziyareti için hava ve karadan koruma kalkanı oluşturulacak
Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
2 genç kızı katleden Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle

Asu Kaya'dan Narin Güran ve Sıla bebek davalarına tepki

Asu Kaya'dan Narin Güran ve Sıla bebek davalarına tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Narin Güran ve Sıla bebek davalarının aynı günde yapılmasına karşı çıkarak adalet arayışının engellenmemesi gerektiğini vurguladı. Alınan kararın siyasi bir tercih olduğunu belirten Kaya, bu durumun kamuoyunun vicdanını ikiye böleceğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Narin Güran ve Sıla bebek davalarının aynı güne alınmasına tepki göstererek, "Narin ve Sıla bebek davalarının duruşma günlerini aynı güne almanız, muhalefetten ve halktan korktuğunuzu göstermektedir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sesleniyorum: Almış olduğunuz bu karar siyasi karardır siyasi bir tercihtir. Aldığınız bu kararla kamuoyunun vicdanını ikiye bölemeyeceksiniz, sesini kısamayacaksınız. Vicdanları yaralayan bu karardan geri dönün. İki çocuk için adalet arayışını hırpalamayın" ifadesini kullandı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Narin Güran davası ve Sıla bebek davasının aynı güne alınmasına tepki gösterdi. İki davanın da 26 Aralık'ta olmasını eleştiren Kaya, "Muhalefetin yüksek sesinden, halkın itirazlarından korkan iktidar, muhalefetin sesini bölmek için böyle bir karar almış görünüyor. TBMM Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonunun AKP'li Başkan ve Başkanvekilinin mikrofonu açık unutup, 'Mahkemeye gitme kararı aldık, diğer komisyonlar gidiyormuş. Biz gitmezsek yeri göğü inletirler' deyişi de bunun göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"İki çocuk için adalet arayışını hırpalamayın"

Kaya, Adalet Bakanı Tunç'a seslenerek, "Almış olduğunuz bu karar siyasi karardır siyasi bir tercihtir. Aldığınız bu kararla kamuoyunun vicdanını ikiye bölemeyeceksiniz, sesini kısamayacaksınız. Vicdanları yaralayan bu karardan geri dönün. İki çocuk için adalet arayışını hırpalamayın" dedi.

"Biz yeri göğü inletmeye devam edeceğiz"

Kaya, AKP'nin çocuk katliamlarına bakış açısının, kaybettiği vicdanının artık açık kalan mikrofonlarıyla açığa çıktığını belirterek, "AKP'nin bakış açısı, körelen vicdanı o mikrofonlardan milyonlara yansıdı. Biz yeri göğü inletmeye devam edeceğiz. Sizlerin o sus pus olmuş vicdanlarını sorgulamaya devam edeceğiz. Biz, nerede bir adaletsizliğiniz varsa tüm örgütlerimizle orada olmaya devam edeceğiz. Biz, katillerinden hesabını soramadığınız tüm katledilen çocukların, kadınların haklarını aramaya devam edeceğiz. Siz, Narin'imizin, Sıla'mızın duruşmasını aynı güne koysanız da biz yeri göğü inletmeye devam edeceğiz. Sizler şunu iyi bilin ki, tüm kadınlar güven içinde sokaklarda yürüyene kadar, tüm anneler evlatları sokaktayken korkmayana kadar yeri de göğü de inletmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Erdoğan'ın ziyareti için hava ve karadan koruma kalkanı oluşturulacak
img

Kuyumcularda yeni dönem başlıyor
img

Kamuya çok sayıda personel alınacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Ersoy'un eşi 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişine tepki gösterdi
Türkiye'nin konuştuğu mesaj Bakanın eşini de küplere bindirdi
Altay Bayındır'ın hatası İngilizleri çileden çıkardı
Bütün ülke onu konuşuyor
Esad'ın Rusya'ya kaçışında çarpıcı detay: Yanında iki kişi vardı
Kaçarken yanında olan iki kişinin kimliği açıklandı
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
Aylar sonra kaleye geçtiği maçta kabusu yaşadı

Son Dakika Haberleri

Asgari ücret Pazartesi günü (23 Aralık) açıklanır mı? Asgari ücret 2025 ne kadar olacak, son rakam ne? Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında? Mimar Turgut Toydemir nereli? Doğal gaz indirimi olacak mı? (GAZPROM) SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA! Süper Loto nasıl sorgulanır? 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI | Asgari ücret dördüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman? Turgut Toydemir vuruldu mu? Mimar Turgut Toydemir'i kim vurdu, sağlık durumu ne? MEMUR ZAM HABERLERİ! Ocak memur maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? CANLI ALTIN KURU 20 ARALIK | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı kaç yaşında, nereli? Motorine zam gelecek mi? 20-21 Aralık güncel motorin fiyatı ne kadar olacak? BİM AKTÜEL 20 ARALIK KATALOĞU! 20 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.