Asu Kaya'dan Narin Güran ve Sıla bebek davalarına tepki

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Narin Güran ve Sıla bebek davalarının aynı güne alınmasına tepki göstererek, "Narin ve Sıla bebek davalarının duruşma günlerini aynı güne almanız, muhalefetten ve halktan korktuğunuzu göstermektedir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sesleniyorum: Almış olduğunuz bu karar siyasi karardır siyasi bir tercihtir. Aldığınız bu kararla kamuoyunun vicdanını ikiye bölemeyeceksiniz, sesini kısamayacaksınız. Vicdanları yaralayan bu karardan geri dönün. İki çocuk için adalet arayışını hırpalamayın" ifadesini kullandı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Narin Güran davası ve Sıla bebek davasının aynı güne alınmasına tepki gösterdi. İki davanın da 26 Aralık'ta olmasını eleştiren Kaya, "Muhalefetin yüksek sesinden, halkın itirazlarından korkan iktidar, muhalefetin sesini bölmek için böyle bir karar almış görünüyor. TBMM Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonunun AKP'li Başkan ve Başkanvekilinin mikrofonu açık unutup, 'Mahkemeye gitme kararı aldık, diğer komisyonlar gidiyormuş. Biz gitmezsek yeri göğü inletirler' deyişi de bunun göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"İki çocuk için adalet arayışını hırpalamayın"

Kaya, Adalet Bakanı Tunç'a seslenerek, "Almış olduğunuz bu karar siyasi karardır siyasi bir tercihtir. Aldığınız bu kararla kamuoyunun vicdanını ikiye bölemeyeceksiniz, sesini kısamayacaksınız. Vicdanları yaralayan bu karardan geri dönün. İki çocuk için adalet arayışını hırpalamayın" dedi.

"Biz yeri göğü inletmeye devam edeceğiz"

Kaya, AKP'nin çocuk katliamlarına bakış açısının, kaybettiği vicdanının artık açık kalan mikrofonlarıyla açığa çıktığını belirterek, "AKP'nin bakış açısı, körelen vicdanı o mikrofonlardan milyonlara yansıdı. Biz yeri göğü inletmeye devam edeceğiz. Sizlerin o sus pus olmuş vicdanlarını sorgulamaya devam edeceğiz. Biz, nerede bir adaletsizliğiniz varsa tüm örgütlerimizle orada olmaya devam edeceğiz. Biz, katillerinden hesabını soramadığınız tüm katledilen çocukların, kadınların haklarını aramaya devam edeceğiz. Siz, Narin'imizin, Sıla'mızın duruşmasını aynı güne koysanız da biz yeri göğü inletmeye devam edeceğiz. Sizler şunu iyi bilin ki, tüm kadınlar güven içinde sokaklarda yürüyene kadar, tüm anneler evlatları sokaktayken korkmayana kadar yeri de göğü de inletmeye devam edeceğiz" dedi.