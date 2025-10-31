Haberler

Asu Kaya'dan Kadınlara Yönelik Şiddete Sert Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Ankara'da bir kadına yapılan saldırıya sert bir dille tepki gösterdi. Kadınların özgürlüğüne el uzatan zihniyete karşı duracaklarını ifade etti.

(ANKARA) -CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Ankara'da bir şahısın, durakta bekleyen bir kadına saldırmak istemesine ilişkin yaptığı açıklamada,"Aklınızı başınıza alın! Kadınların bedeni üzerine söz söylemek sizin haddinize değil! Kadının özgürlüğüne el uzatan herkes bunun bedelini ödeyecek! Bu karanlık zihniyet, kadınların cesareti ve direnişiyle tarih çöplüğüne gömülecek." dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ankara'da bir erkeğin durakta bekleyen bir kadına kıyafetini bahane ederek saldırmak istemesine tepki gösterdi. Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da bir erkek, durakta bekleyen genç bir kadına 'Edebinle giyineceksin' diyerek saldırmaya kalkıyor. Peki bu cesareti kimden alıyor? Cevap net: Yıllardır kadına dil uzatan, onu 'makbul' ya da 'edepli' diye sınıflandıran iktidardan! Kadınları hedef gösteren bu anlayış, sokakta şiddet olarak karşımıza çıkıyor. Aklınızı başınıza alın! Kadınların bedeni üzerine söz söylemek sizin haddinize değil! Kadının özgürlüğüne el uzatan herkes bunun bedelini ödeyecek! Bu karanlık zihniyet, kadınların cesareti ve direnişiyle tarih çöplüğüne gömülecek! Bu zihniyete prim yok, susacak değiliz, korkmuyoruz!"

Kaynak: ANKA / Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Gece yarısı bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

İmralı heyetinden ilk açıklama geldi! Dikkat çektikleri bir nokta var
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...

Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

İmralı heyetinden ilk açıklama geldi! Dikkat çektikleri bir nokta var
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

Beştepe'de Türkiye'nin kilitlendiği zirve! İşte ilk kareler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.