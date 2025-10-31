Asu Kaya'dan Kadınlara Yönelik Şiddete Sert Tepki

(ANKARA) -CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Ankara'da bir şahısın, durakta bekleyen bir kadına saldırmak istemesine ilişkin yaptığı açıklamada,"Aklınızı başınıza alın! Kadınların bedeni üzerine söz söylemek sizin haddinize değil! Kadının özgürlüğüne el uzatan herkes bunun bedelini ödeyecek! Bu karanlık zihniyet, kadınların cesareti ve direnişiyle tarih çöplüğüne gömülecek." dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ankara'da bir erkeğin durakta bekleyen bir kadına kıyafetini bahane ederek saldırmak istemesine tepki gösterdi. Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da bir erkek, durakta bekleyen genç bir kadına 'Edebinle giyineceksin' diyerek saldırmaya kalkıyor. Peki bu cesareti kimden alıyor? Cevap net: Yıllardır kadına dil uzatan, onu 'makbul' ya da 'edepli' diye sınıflandıran iktidardan! Kadınları hedef gösteren bu anlayış, sokakta şiddet olarak karşımıza çıkıyor. Aklınızı başınıza alın! Kadınların bedeni üzerine söz söylemek sizin haddinize değil! Kadının özgürlüğüne el uzatan herkes bunun bedelini ödeyecek! Bu karanlık zihniyet, kadınların cesareti ve direnişiyle tarih çöplüğüne gömülecek! Bu zihniyete prim yok, susacak değiliz, korkmuyoruz!"