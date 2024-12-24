Asu Kaya, Balıkesir'deki Patlama Bölgesine Gidiyor
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 11 kişinin olduğu Balıkesir Karesi'ye giderek olay yerinde incelemelerde bulunacak ve yetkililerden bilgi alacak.
(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 11 kişinin hayatını kaybettiği mühimmat fabrikası patlamasının meydana geldiği Balıkesir Karesi'ye gidiyor.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, mühimmat fabrikasındaki patlamada 8'i kadın 11 kişinin hayatını kaybettiği Balıkesir Karesi'ye gidiyor. Kaya, olay yerinde incelemeler yaparak yetkililerden bilgi alacak.
Kaynak: ANKA / Güncel