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Astsubayı şehit eden motosikletliye müebbet hapis istemi

Astsubayı şehit eden motosikletliye müebbet hapis istemi
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ORDU'da, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp Astsubay Mehmet Fatih Çangır'ı (27) şehit eden, motosikletin tutuklu sürücüsü Adem Topçu (27) hakkında 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan müebbet, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan...

ORDU'da, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp Astsubay Mehmet Fatih Çangır'ı (27) şehit eden, motosikletin tutuklu sürücüsü Adem Topçu (27) hakkında 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan müebbet, ' Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan da 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Olay, geçen 18 Eylül'de Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesinde meydana geldi. Ordu- Giresun karayolu üzerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 'kontrol devriyesi' sırasında 07 GU 227 plakalı motosikletin sürücüsü Adem Topçu'ya 'dur' ihtarında bulunuldu. Sürücü, 'dur' ihtarına uymayıp, yol kenarında bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Çangır, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Motosiklet sürücüsü Topçu ise tedavisi sonrası tutuklandı.

BİRİ MÜEBBET, İKİ AYRI SUÇTAN HAPİS İSTEMİ

Motosiklet sürücüsü Topçu hakkında hazırlanan iddianame, Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, motosiklet sürücüsü Topçu hakkında 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan müebbet, ' Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan da 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Topçu'nun müebbet ve 3 aydan 2 yıla kadar iki ayrı suçtan yargılanacağı davanın ilk duruşması 1 Kasım Cuma günü Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

DEFALARCA KOLLUK KUVETİNDEN KAÇMIŞ, TEK TEKER VİDEOLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Motosiklet sürücüsü Topçu'nun daha önce defalarca kontrol noktasından kaçtığı ve bu nedenle plakasına yazılmış 20'den fazla trafik cezası olduğu öğrenildi. Ehliyetsiz araç kullanmaktan cezası bulunan Topçu'nun, uyuşturucu kullanmaktan da suç kaydı olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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