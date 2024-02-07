Astronot Gezeravcı'yı taşıyan Dragon kapsülü ISS'ten ayrıldı
Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu çerçevesinde ISS'e giden ilk Türk Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon kapsülü dünyaya dönmek üzere ISS'ten ayrıldı.
Astronot Gezeravcı'yı taşıyan Dragon kapsülü ISS'ten ayrıldı
ANKARA - Astronot Alper Gezeravcı'nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.
Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu çerçevesinde ISS'e giden ilk Türk Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon kapsülü dünyaya dönmek üzere ISS'ten ayrıldı.