Astronot Gezeravcı'nın ISS'e kenetlenmesi kent meydanlarından takip ediliyor

ANKARA - Uzaya çıkan ilk Türk astronot Gezeravcı'nın aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi kent meydanlarından takip ediliyor.

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu çerçevesinde uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın aracının ISS kenetlenişi kent meydanlarına kurulan planetaryumlardan takip ediliyor. Kızılay, Taksim gibi kent meydanlarına kurulan planetaryumlara halkın ilgisi ise oldukça yüksek. Yediden yetmişe pek çok uzay meraklısı Gezeravcı'nın aracının ISS'e kenetlenişini takip ediyor.