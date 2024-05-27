Astrolog Meral Güven'in sosyal medya yayınına soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, astrolog Meral Güven'in sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı canlı yayında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu işlediği gerekçesiyle resen soruşturma başlattı.
Astrolog Meral Güven'in, sosyal medya hesaplarından yayımladığı videodaki sözlerine ilişkin resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, astrolog Meral Güven'in, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı canlı yayına ilişkin harekete geçti. Başsavcılık, Güven'in yayındaki sözlerine ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.