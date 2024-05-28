Üye Girişi
Haberler

Astrolog Meral Güven Gözaltından Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya hesaplarından yayımladığı videodaki sözleri nedeniyle gözaltına alınan astrolog Meral Güven, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında serbest bırakıldı.

Sosyal medya hesaplarından yayımladığı videodaki sözleri nedeniyle gözaltına alınan astrolog Meral Güven, serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Güven'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Güven, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki ifadesinde, "telefonuna çok sayıda küfürlü mesaj geldiğini, sonrasında eski eşinin de yer aldığı bir WhatsApp grubunda montajlı olarak çıplak fotoğraflarının yer alması üzerine panik atak geçirerek ilaç içtiğini ve alkol aldığını" belirten Güven, "eski eşi ve bazı sosyal medya kullanıcılarından tehdit mesajları aldığını, hesabının çalındığını, geri aldığında ise paylaşımları gördüğünü, küfürlü paylaşımları hesabını hackleyenlere yaptığını, videoları kesildiği için genele yapılmış gibi algılandığını" söylediği öğrenildi.

İlaç ve alkolün etkisiyle küfür ettiğini belirten Güven, pişman olduğunu dile getirdi.

Astrolog Meral Güven'in, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı canlı yayına ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmış, kişinin ayrıca "tehdit ve hakaret"ten iki olmak üzere, "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" ile "taksirle yaralama" suçlarından toplam 6 kaydı olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Sosyal Medya Meral Güven İstanbul Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı

 Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

 10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

 15 yaşındaki kızıyla ilişkiye girmek istediğini söyleyen adamı tek yumrukla öldürdü

15 yaşındaki kızıyla ilişkiye girmek istediğini söyleyen adamı tek yumrukla öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title