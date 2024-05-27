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Astrolog Meral Güven Gözaltına Alındı

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Astrolog Meral Güven, sosyal medya hesaplarından yayımladığı videodaki sözlerine ilişkin resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güven'in yayındaki sözlerine ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlattı.

Astrolog Meral Güven, sosyal medya hesaplarından yayımladığı videodaki sözlerine ilişkin resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, astrolog Meral Güven'in, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı canlı yayına ilişkin harekete geçti. Başsavcılık, Güven'in yayındaki sözlerine ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Bu kapsamda polis tarafından adresinde gözaltına alınan Güven, emniyete götürüldü.

Hakkında adli işlem başlatılan Güven'in, "tehdit ve hakaret"ten iki olmak üzere, "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" ile "taksirle yaralama" suçlarından toplam 6 kaydı olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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