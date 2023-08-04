AstraZeneca Türkiye, deprem bölgesine yardımlarını sürdürüyor

AstraZeneca Türkiye, deprem bölgesine yönelik yardımlarını çeşitli dernek ve vakıflar aracılığıyla sürdürüyor. Şirket, maddi bağışlar, ilaç yardımları ve eğitim destekleriyle depremzedelere yardım elini uzatıyor.

Astrazeneca Türkiye, deprem bölgesine yönelik desteğini çeşitli dernek ve vakıflar aracılığıyla devam ettiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AstraZeneca Türkiye, şubatta meydana gelen depremlerin ilk anından itibaren başlattığı yardım desteklerini sürdürüyor.

Felaketin yaşandığı dönemde yardım çalışmalarını desteklemek için 1 milyon dolar maddi bağışta bulunan AstraZeneca, ayrıca dünya genelinde tüm AstraZeneca çalışanlarının katıldığı bir bağış kampanyası oluşturdu.

Şirket, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) üzerinden gönderdiği ilaç ve tıbbi yardım taleplerini karşılamak üzere depremden etkilenen bölgelere yaklaşık 2 milyon TL değerinde ilaç yardımında bulundu.

Bu desteklerine ek olarak AstraZeneca Türkiye, bölgedeki çocukların ve gençlerin eğitimine katkı sunmaya devam ediyor. Depremzede üniversite öğrencilerinin eğitimine, gelişimine ve ilerlemesine katkıda bulunmak amacıyla AstraZeneca Eğitime Umut Fonu'nu hayata geçiren şirket, Türk Eğitim Vakfı (TEV) bünyesinde açtığı bu fonla vakıf tarafından belirlenen üniversite öğrencilerinin 4 yıllık eğitim masraflarını karşılıyor. Burslar; okulu veya ailesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde bulunan afetzede öğrencileri kapsıyor.

İlköğretim ve lise öğrencilerine de destek sunuyor

AstraZeneca Türkiye, eğitime desteklerini daha da genişleterek bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şirket çalışanlarının çocukları adına mevcut AstraZeneca Eğitime Umut Fonu'na ek destekte bulundu ve TEV tarafından deprem bölgesinde ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen çocukların ilköğretim ve lise eğitim hayatı boyunca eğitim-öğretim masraflarını üstlendi.

Şirket, Anneler Günü vesilesiyle Anne Çocuk Eğitim Vakfı'na (AÇEV) bağışta bulunarak vakfın, depremlerden etkilenen çocuklar, ebeveynler ve kadınlar için bölgede yürüttüğü çalışmalara destek verdi. Aynı zamanda Koruncuk Vakfı'nın "Koruncukköylerde Yaşam Desteği" projesi kapsamında, deprem bölgelerindeki 20 kız çocuğunun eğitimi için bağışta bulundu.

"Yardımların sürekliliğine özen gösteriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Serkan Barış, büyük acılara neden olan bu felaket karşısında tüm Türk halkının acısını derinden paylaştıklarını belirterek, bu süreçte ellerinden gelen desteği sağlamaya gayret ettiklerini bildirdi.

Bu sürecin ne kadar zorlu ve uzun vadeli olduğunun farkında olarak yardımların sürekliliğine özen gösterdiklerini kaydeden Barış, şu ifadeleri kullandı:

"Depremin yıkıcı etkisini gençlerimiz ve ülkemizin geleceğinden uzak tutmasını hedeflediğimiz desteklerde bulunuyoruz. Uzun vadeli yardım planlarımızda bölgedeki çocukların ve gençlerin eğitimine desteklerde bulunmayı önceliklendirdik. AstraZeneca olarak bölgede hangi ihtiyaçlara cevap verebileceğimize yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Toplumun faydasına olacak her çalışmada, projede ve iş birliğinde üzerimize düşeni yapmaya daima hazırız."