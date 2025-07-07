ASTRADRIVE: Geleceğin Hibrit Kablosuz İletişim Sistemi IDEF 2025'te Tanıtılıyor

Sivil ve askeri uygulama alanlarında geleneksel çözümlerin yetersiz kaldığı zorlu ortamlarda çalışmak üzere tasarlanan hibrit bir kablosuz sistem olan ASTRADRIVE vitrine çıkıyor.

Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenecek yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın üçüncü haberinde, güvenli kablosuz iletişim çözümü ASTRADRIVE ele alındı.

Sabit geniş bant kablosuz erişim çözümleri sunan Radio Teknoloji, sivil ve askeri alanda ihtiyaç duyulan, zorlu koşullarda güvenilir şekilde görev yapabilen ağlar oluşturuyor.

Bu çabaların bir sonucu olan ve IDEF 2025'te tanıtılacak ASTRADRIVE, güvenlik, denizcilik ve endüstriyel operasyonlar için yeni bir dönem başlatma iddiasında bulunuyor.

Radio Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı İlyas Pehlivanoğlu'nun verdiği bilgilere göre, ASTRADRIVE; geleneksel çözümlerin yetersiz kaldığı zorlu ortamlarda çalışmak üzere hibrit bir kablosuz sistem olarak tasarlandı. Düşük gecikmeli, yüksek bant genişlikli bağlantı sunan sistem, yüksek hızda hareket eden ve parazitin yoğun olduğu koşullarda dahi kesintisiz mobilite ve geniş kapsama alanı sağlıyor.

ASTRADRIVE, iletişimin kesintiye uğramaması gereken durumlarda gerçek zamanlı veri akışı ve uzaktan koordinasyon oluşturuyor. 6G ile uyumlu mimarisi sayesinde, en zorlu bağlantı ihtiyaçları için geleceğe hazır bir çözüm olarak dikkati çekiyor.

Sırtındaki personeli sürekli ağda tutuyor

ASTRADRIVE, mobil komuta merkezleri, sanayi tesis güvenliği, kritik altyapı koruması ve uzaktan gözetim gibi uygulamalarda kesintisiz iletişim sunuyor. Sağlam yapısı ve kendini iyileştiren mesh mimarisi sayesinde; araçlar, saha ekipleri ve sabit operasyon noktaları arasında, izole veya sınırlı altyapıya sahip bölgelerde bile sürekli bağlantı sağlıyor.

ASTRADRIVE'ın önemli yeniliklerinden biri de yürüyen personele radyo kapsaması sağlayan taşınabilir sırt çantası tipi birimi. Bu birim, komuta araçları ve mobil ekiplerle yıldız topolojisi ve MESH ağı üzerinden kesintisiz iletişim sağlıyor; durumsal farkındalık, ekip koordinasyonu ve acil durum yanıtını destekliyor. Hafif ve saha dostu tasarımı sayesinde, personel tam hareket kabiliyetiyle görev ağına bağlı kalmaya devam ediyor.

Denizde, madende zorlu görevler

ASTRADRIVE'ın uzun menzilli kablosuz teknolojisi, geniş deniz alanlarında gemi-karasal bağlantıyı güvenilir şekilde sağlıyor. Deniz koşullarına dayanıklı bileşenleri tuz korozyonuna ve zorlu hava şartlarına karşı dirençli olan sistem, adaptif modülasyonu sayesinde hareket halindeyken bile stabil iletişime imkan veriyor. Bu, filo koordinasyonu, güvenli seyir ve liman operasyonlarıyla kesintisiz entegrasyon gibi ihtiyaçlar için vazgeçilmez önem taşıyor.

Uzak maden sahaları ve endüstriyel bölgelerde ASTRADRIVE, kararlı bağlantı sunuyor. Toz, titreşim ve aşırı sıcaklık gibi çevresel zorluklara dayanacak şekilde tasarlanan sistem, uzaktan ekipman kontrolü, anlık güvenlik izleme, kestirimci bakım ve verimli filo yönetimi gibi uygulamaları destekleyerek operasyonel verimliliği artırıyor ve ekip güvenliğini sağlıyor.

ASTRADRIVE sayesinde açık denizde görev icra eden onlarca gemi birbiriyle 30 kilometre aralıkta geniş bant yani 200 MB üzerinde bir veri transferi yapabilecek.

Operasyonel askeri araçlar arazide intikal halindeyken 30 kilometre mesafeye kadar birbiriyle minimum 400 MB bant genişliğinde iletişim kurabilecek.