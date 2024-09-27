Üye Girişi
Haberler

Astoria Grande Kruvaziyeri, Trabzon Limanı'na 1076 Yolcu ile Demir Attı

Astoria Grande Kruvaziyeri, Trabzon Limanı'na 1076 Yolcu ile Demir Attı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'dan hareket eden 1200 yolcu kapasiteli Astoria Grande kruvaziyeri, Trabzon'da tarihi ve turistik mekanları ziyaret etmek üzere 1076 yolcusuyla demir atıp limandan ayrıldı.

Türkiye'deki çeşitli limanlara uğrayan "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, 1076 yolcusuyla Trabzon Limanı'na demir attı.

Samsun'dan sabah saatlerinde hareket eden 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, Trabzon Limanı'na ulaştı.

Turistler, işlemlerinin ardından Trabzon'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etmek ve alışveriş için limandan ayrıldı.

Bu yıl 19'uncu kez Trabzon Limanı'na gelen, 449 kişilik mürettebata sahip kruvaziyerin, akşam saatlerinde Rusya'nın Soçi kentine hareket edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel

Denizcilik trabzon Ekonomi Güncel Samsun Ulaşım Kültür Turizm Dünya

Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza

96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza

 MEB, amacı dışında faaliyet gösteren kurslar için harekete geçti

Milli Eğitim'den 81 il valiliğine yazı! O kurslar kapatılacak

 Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş

Şeyda'nın şehadet haberini telsizden almış
Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak? İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları

Borçlular kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS sorgulama ekranı! Masterchef humus tarifi! Humus nasıl yapılır, malzemeleri neler? Güzel Aşklar Diyarı nerede çekildi? KANAL D YAYIN AKIŞI 27 Eylül Cuma Kanal D'de hangi diziler var? TRT Spor yayın akışı 27 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı BinBin kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BinBin halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? Az önce deprem mi oldu? 27 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bu akşam Kara Ağaç Destanı var mı? Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 146. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı! EN YENİ CUMA MESAJLARI | Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });