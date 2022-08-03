ASTİM Organize Sanayi Bölgesinde çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler

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ASTİM Organize Sanayi Bölgesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

ASTİM Organize Sanayi Bölgesinden yükselen dumanlar Yanan bölge Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangında yaralanan vatandaşın açıklaması AYDIN - ASTİM Organize Sanayi Bölgesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

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ASTİM Organize Sanayi Bölgesinden yükselen dumanlar

Yanan bölge

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri

yangında yaralanan vatandaşın açıklaması AYDIN - ASTİM Organize Sanayi Bölgesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

AA / Ferdi Uzun - Güncel

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