ASTİM Organize Sanayi Bölgesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
ASTİM Organize Sanayi Bölgesinden yükselen dumanlar Yanan bölge Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangında yaralanan vatandaşın açıklaması AYDIN - ASTİM Organize Sanayi Bölgesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
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ASTİM Organize Sanayi Bölgesinden yükselen dumanlar
Yanan bölge
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri
yangında yaralanan vatandaşın açıklaması AYDIN - ASTİM Organize Sanayi Bölgesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
AA / Ferdi Uzun - Güncel