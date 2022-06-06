AŞTİ'deki milyonluk vurgunda 4 sanığa 'zimmet' suçundan hapis cezası - Haberler

ANKARA Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ni (AŞTİ) milyonlarca lira zarara uğrattıkları suçlamasıyla 33 sanık hakkında açılan davada, 'zincirleme zimmet' suçundan 1 sanığa 9 yıl 4 ay 15 gün, 3 sanığa 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi, 29 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Kooperatifte 2017 yılına kadar yöneticilik yapan Dursun Canpolat'ın, 2019 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde; kooperatifin faaliyet konusunun otogara gelen yolcuların ücretsiz biçimde şehir içi servis hizmetlerinin karşılanması olduğunu, söz konusu hizmetin mevcut servis araçlarıyla sağlandığını, bu hizmetin sağlanması için gerekli olan giderlerin otogara giriş yapan her otobüsten alınan ücret ile kooperatifin işletmeciliğini üstlendiği AŞTİ içindeki kafe ve restoran gelirlerinden sağlandığını belirtti. Dilekçede, giderler düşüldükten sonra arta kalan paranın kooperatif üyeleri arasında eşit şekilde dağıtıldığı; ancak 2014 yılından sonra kooperatif üyelerine para dağıtılmadığı, giderlerin olduğundan fazla gösterilerek, kooperatifin zarara uğratıldığı ve bazı yöneticilerin zimmetine para geçirdiğini iddia etti.