AŞTİ'de Şüpheli Paket Uygulaması Yapılacak
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) şüpheli paket uygulaması yapılacağını duyurdu. Güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanları tarafından uygulama gerçekleştirilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) şüpheli paket uygulaması yapılacağını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "AŞTİ'de güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel