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Asteğmen Kubilay şehit edilişinin 93. yılında Menemen'de anıldı

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Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin şehit edilişlerinin 93. yıl dönümü nedeniyle İzmir'in Menemen ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin şehit edilişlerinin 93. yıl dönümü nedeniyle İzmir'in Menemen ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Yıldıztepe'deki Kubilay Şehitliği'nde düzenlenen törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile Kubilay ailesi, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Törende bir konuşma yapan Topçu Üsteğmen İbrahim Çilci, devrim şehidi Kubilay'ın cumhuriyeti ve değerlerini korumak için boynunu verdiğini ancak boyun eğmediğini belirterek, şöyle dedi:

"Kahraman şehidimiz Kubilay artık bizim için birçok değerin simgesi, değerler bütünüdür. Kubilay olmak vatanseverliktir, Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermemektir. Kubilay olmak cumhuriyet için gerekirse başını vermek ama asla boyun eğmemek, eğilmemektir. Kubilay olmak karanlıklar yerine aydınlığı seçmektir. Kubilay olmak dinin ve dini duyguların sömürülmesi değil dini duyguların özgürce yaşanması, yaşatılmasıdır."

Konuşmanın ardından Menemen Kaymakamı Yılmaz, anıt özel defterini imzaladı.

Tören, şehit kabirlerine karanfil bırakılması ve dua edilmesiyle sona erdi.

"Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"

Öte yandan tören sonrası gazetecilerin sorusunu yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özel, Cumhuriyet şehitlerini anmak üzere Menemen'de olduklarını belirterek, dün de 6 askerin şehit olduğu haberini aldıklarını ifade etti.

Özel, şöyle konuştu:

"Çok ağır duygular içindeyiz çünkü dün geç saatlerde de 6 kahraman askerimizin şehit edildiği haberini aldık. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar bu bayrak dalgalansın diye, bu topraklar üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği sürsün diye kendi hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir, teröre karşı da Cumhuriyet düşmanlarına karşı da bu vatanı ve bu bayrağı savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

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