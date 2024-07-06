Üye Girişi
Haberler

Astana'nın 26. kuruluş yıl dönümü kutlamaları

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'ın sıfırdan inşa ettiği başkenti Astana'nın 26. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gökyüzünde 1250 dronla gösteri yapıldı. Başkent Günü kutlamaları açık hava konseriyle devam etti.

Kazakistan'ın sıfırdan inşa ettiği başkenti Astana'nın 26. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gökyüzünde 1250 dronla gösteri yapıldı.

Kazakistan'da 6 Temmuz Başkent Günü coşkuyla kutlandı.

Resmi bayram olarak kutlanan gün dolayısıyla ülke genelinde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlendi.

Kutlamaların merkezi ise başkent Astana oldu. Kazakistan'ın bağımsızlığını kazandıktan sonra bozkırın merkezinde sıfırdan inşa ettiği başkenti Astana'nın 26. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehirde 1250 dronla gösteri yapıldı.

Dronlarla gökyüzünde Dünya gezegeni, Kazakistan haritası, otağ, Astana'nın sembolü Bayterek Kulesi, Kazakistan bayrağı ile Astana yazısı çizildi.

Astana'daki EXPO Fuar Merkezi alanında düzenlenen gösteriyi ise 100 binden fazla kişi izledi.

Başkent Günü kutlamaları ise açık hava konseriyle devam etti.

Astana'nın kuruluşu

16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan eden Kazakistan, 1997'de ülkenin başkentini güneydeki Almatı'dan kuzeydeki Akmola kentine taşıma kararı aldı.

Söz konusu karar, başta hükümet üyeleri olmak üzere milletvekilleri ve aydınların da yoğun eleştirilerine rağmen ülkenin o dönemki Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından imzalandı.

Böylece kışı sert, sosyoekonomik ve altyapı olarak gelişmemiş küçük bir kent olan Akmola, Kazakistan'ın başkenti olarak yeniden inşa edilmeye başlandı.

1998'de ise şehrin ismi Kazakçada başkent anlamına gelen Astana olarak değiştirildi.

Şehrin inşasında Norman Foster, Kisho Kurokawa gibi dünyaca ünlü mimarlar yer aldı.

Başta şehrin nüfusu 300 bin iken zamanla bu sayı 1,4 milyona ulaştı.

26 yıl önce sıfırdan inşa edilmeye başlanan başkent, bugün de ülkenin sadece siyasi, ekonomi ve turistik merkezi değil, aynı zamanda ulusal markası haline geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Kazakistan Astana Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 Türk düşmanlığı sınır tanımıyor! Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler

Türk düşmanlığı sınır tanımıyor! Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler

 Hollanda'yı elersek işimiz daha da zor! A Milli Takım'a dişli rakip

Hollanda'yı elersek işimiz daha da zor! A Milli Takım'a dişli rakip

Bakmadan Geçme

SAMET AKAYDIN KİMDİR? Samet Akaydın kaç yaşında ve nereli? Samet Akaydın'ın hayatı! Türkiye-Hollanda maçı kaç kaç, milli takım maçı bitti mi? Türkiye-Hollanda maç özeti! TÜRKİYE-HOLLANDA CANLI ANLATIM! Türkiye-Hollanda maçı kaç kaç? Euro 2024 Milli maç özeti! İngiltere yarı finale çıktı mı? Euro 2024 yarı finale İngiltere mi, İsviçre mi çıktı? Milli maç neden şifreli? TRT 1 şifre, frekans bilgisi nedir? TRT 1 neden açılmıyor? Türkiye-Hollanda maçında ilk 11'ler açıklandı! Milli Takım kadrosunda kimler var? İngiltere-İsviçre maçı CANLI ANLATIM! İngiltere-İsviçre maçı kaç kaç? İngiltere-İsviçre maç özeti! Vatana destek vergisi nedir? Gurbetçilerden vatana destek vergisi alınacak mı? HEDEF YARI FİNAL! Milli maç ne zaman başlıyor? Hollanda-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanaldan izlenir? TRT 1 frekans Euro 2024 ayarı nasıl yapılır? TRT 1 nasıl güncellenir, şifresiz nasıl izlenir? TRT 1 FREKANS AYARLARI MİLLİ MAÇ | EURO 2024 TRT 1 frekans güncelleme bilgileri! Türkiye-Hollanda maçı şifresiz nasıl izlenir? TV YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? İngiltere-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere-İsviçre maçı şifresiz mi? Milli maç bu akşam mı? EURO 2024 Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? İZMİR YANGIN SON DAKİKA! İzmir orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı?
Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında

Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title