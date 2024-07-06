Astana'nın 26. kuruluş yıl dönümü kutlamaları

Kazakistan'ın sıfırdan inşa ettiği başkenti Astana'nın 26. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gökyüzünde 1250 dronla gösteri yapıldı.

Kazakistan'da 6 Temmuz Başkent Günü coşkuyla kutlandı.

Resmi bayram olarak kutlanan gün dolayısıyla ülke genelinde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlendi.

Kutlamaların merkezi ise başkent Astana oldu. Kazakistan'ın bağımsızlığını kazandıktan sonra bozkırın merkezinde sıfırdan inşa ettiği başkenti Astana'nın 26. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehirde 1250 dronla gösteri yapıldı.

Dronlarla gökyüzünde Dünya gezegeni, Kazakistan haritası, otağ, Astana'nın sembolü Bayterek Kulesi, Kazakistan bayrağı ile Astana yazısı çizildi.

Astana'daki EXPO Fuar Merkezi alanında düzenlenen gösteriyi ise 100 binden fazla kişi izledi.

Başkent Günü kutlamaları ise açık hava konseriyle devam etti.

Astana'nın kuruluşu

16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan eden Kazakistan, 1997'de ülkenin başkentini güneydeki Almatı'dan kuzeydeki Akmola kentine taşıma kararı aldı.

Söz konusu karar, başta hükümet üyeleri olmak üzere milletvekilleri ve aydınların da yoğun eleştirilerine rağmen ülkenin o dönemki Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından imzalandı.

Böylece kışı sert, sosyoekonomik ve altyapı olarak gelişmemiş küçük bir kent olan Akmola, Kazakistan'ın başkenti olarak yeniden inşa edilmeye başlandı.

1998'de ise şehrin ismi Kazakçada başkent anlamına gelen Astana olarak değiştirildi.

Şehrin inşasında Norman Foster, Kisho Kurokawa gibi dünyaca ünlü mimarlar yer aldı.

Başta şehrin nüfusu 300 bin iken zamanla bu sayı 1,4 milyona ulaştı.

26 yıl önce sıfırdan inşa edilmeye başlanan başkent, bugün de ülkenin sadece siyasi, ekonomi ve turistik merkezi değil, aynı zamanda ulusal markası haline geldi.